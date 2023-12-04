Обозреватель National Review: мирные переговоры — лучший вариант Запада и Киева

Наряду с военными усилиями ВСУ и запасами вооружения и боеприпасов Запада, иссякает и поддержка Украины, так как западным лидерам сложно объяснить своим гражданам, как их безопасность и процветание зависят от проекта отдаления Украины от России. Как отмечает обозреватель National Review Майкл Брендан Догерти, пришло время Вашингтону и Киеву согласиться на переговоры и преподнести продолжение существования украинского государства как «достаточную победу».

В течение всего прошлого года президент Джо Байден неоднократно обещал, что США будут поддерживать Украину «столько, сколько потребуется», настаивая, что именно Киев сам отвечает за свои усилия на поле боя и определяет свои цели. Временами Белый дом даже предполагал, что конфликт может закончиться со сменой режима в России — свержением президента Владимира Путина.

Однако, как пишет обозреватель Майкл Брендан Догерти в статье для National Review, «столько, сколько потребуется» может означать немногим более 21 месяца. Так, на прошлой неделе немецкий журнал Bild сообщил, что США и Германия начнут оказывать давление на Украину, подталкивая страну к переговорам с Россией. По словам автора статьи, хотя в администрации Байдена эту информацию опровергли, всё больше внешнеполитических экспертов, некогда поддерживающих политику Вашингтона в рамках украинского конфликта, пересмотрели свою позицию. Теперь в американских СМИ можно найти материалы, озаглавленные как: «Пришло время покончить с магическим мышлением о поражении России» или «Как избежать поражения на Украине».

Догерти напоминает, что ранее в СМИ также появлялись данные, свидетельствующие о том, что западные союзники Украины отговаривали её от переговоров. В частности, так в 2022 году поступил Борис Джонсон, на тот момент занимавший пост премьер-министра Великобритании.

При этом эксперты полагают, что сейчас Украина занимает далеко не самую выгодную для ведения переговоров позицию. Контрнаступление ВСУ провалилось и поддержка со стороны Запада стала ослабевать. Более того, ничто не указывает на то, что американская или европейская оружейная промышленность сможет предоставить Украине к 2024 году столько огневой мощи, сколько было предоставлено в 2023-м. Другие союзники, например Израиль и Тайвань, также претендуют на западную военную помощь, притом что запасы стремительно истощаются. В то же время старые советские заводы превосходят весь Запад в производстве боеприпасов.

Эти проблемы Догерти называет предсказуемым следствием проведения западными лидерами политики без оглядки на общественное мнение. По словам автора статьи, конфликт происходит на заднем дворе России и российский народ понимает это и готов пойти на жертвы. В то же время американцам трудно объяснить, как их безопасность и процветание зависят от «масштабного националистического проекта полного отделения Украины — политического, экономического и культурного — от России». Как только стало очевидно, что у западной общественности нет желания самой вступать в борьбу, для того чтобы одержать некоторую степень победы, России оставалось просто выжидать.

В долгосрочной перспективе Россия также пострадает от «войны на истощение»: из-за усиления зависимости от Китая и длительного восстановления своего военного потенциала. Однако в среднесрочной перспективе Москва нашла возможность унизить Запад.

В статье для National Review Догерти отмечает, что перед администрацией Байдена стоит выбор: потратить огромный политический и финансовый капитал на перевооружение Украины для нового наступления при менее благоприятных обстоятельствах или смириться с некоторым унижением. Вашингтон и Киев должны преподнести продолжение существования украинского государства как «достаточную победу».