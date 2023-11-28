LCI: Запад начинает привыкать к мысли о возобновлении диалога с Путиным

Запад всё больше склоняется к мысли о необходимости возобновить диалог с Владимиром Путиным, констатирует международный обозреватель телеканала LCI Катрин Жантиль де Канкод. По её словам, европейская общественность всё больше задумывается о цене поддержки терпящей поражение Украины. В этом контексте тема переговоров с Путиным перестаёт считаться запретной, отмечает эксперт.

КАТРИН ЖАНТИЛЬ ДЕ КАНКОД, международный обозреватель LCI: Владимир Путин делал ставку именно на это: на подъём крайне правых сил в Европе и победу Дональда Трампа. Как вы заметили, до этого ещё не дошло, но действительно, в совокупности всё больше подтверждений, доказывающих, что это, во всяком случае, возможно.

ВЕДУЩАЯ: Да, это возможно.

КАТРИН ЖАНТИЛЬ ДЕ КАНКОД: То есть Владимиру Путину снова нужно потянуть время. И потом, когда мы видим, как глава Италии Мелони говорит о необходимости найти решение, подразумевая, что нужно разговаривать (с Путиным. — ИноТВ). Да, она член ультраправой партии, но она убеждённый атлантист. Она построила всю свою политическую карьеру на антикоммунистических убеждениях, поэтому она всё ещё, скажем так, точит зуб на Россию. Это сподвигло её в одном из своих первых заявлений после прихода к власти пообещать: «Мы продолжим поддерживать Украину» — и так далее. И тот факт, что она сегодня говорит: «Придётся искать выход», — это говорит о том, что такое ощущение есть.

То есть сегодня эта «красная линия»… мы перешли через неё. Я хочу сказать, что ещё недавно, даже если некоторые об этом и думали, в частности, американцы, они не говорили об этом вслух. Сегодня мы чувствуем, что это уже не табу и что, возможно, мы снова сможем вести диалог с Владимиром Путиным. Пора начинать задумываться об условиях переговоров.

В том числе поэтому Владимир Путин, выступая по видеосвязи на саммите «Большой двадцатки», мог сказать: «В конце концов, я положительный герой, я готов к обсуждению, это украинцы создают проблемы». И кроме того, это факт, что сегодня в общественном мнении на Западе всё слышнее эта песня о провале Украины, который уже обошёлся нам достаточно дорого в плане экономики, покупательной способности, энергетики и так далее. В конечном счёте это приводит нас к мысли: «Ну, ладно, давайте поговорим с Владимиром Путиным».

Дата выхода в эфир 27 ноября 2023 года.