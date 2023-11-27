LCI: «ни военных успехов, ни перспектив вступления в ЕС» — журналистка о положении дел на Украине

У Киева дела идут неважно не только с военными успехами, но и с перспективами вступления в ЕС, заметила в эфире телеканала LCI французская телеведущая Арлетт Шабо. По словам журналистки, приход крайне правых политиков к власти в Словакии и Нидерландах усилил позиции противников членства Украины в блоке.

АРЛЕТТ ШАБО, телеведущая: Итак, у главы генштаба есть сомнения, у всех они есть. Это, по меньшей мере, не лучший период для Украины. И, добавлю, что это не лучший период и в другом отношении — дипломатическом.

Мы ждём декабря, когда официально откроются переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, вот только мы отчётливо видим, что пейзаж становится более мрачным. У нас есть Венгрия, которая более чем сдержанно относится к этому вопросу, Словакия, выступающая против.

Неделю назад прошли выборы в Нидерландах. Правительство там ещё не сформировано, поэтому в ближайшем саммите ЕС снова примет участие действующий премьер-министр, но, если крайне правым удастся сформировать правительство, это, определённо, будет означать несогласие на вхождение Украины в ЕС.

Итак, нельзя сказать, что условия благоприятные в военном отношении, внутри страны есть вопросы о трениях, разногласиях и спорах, которые, по сообщениям, имеют место между Залужным и Зеленским, и в плане переговоров с европейцами пейзаж рискует действительно стать более мрачным.

Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.