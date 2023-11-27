LCI: «ни военных успехов, ни перспектив вступления в ЕС» — журналистка о положении дел на Украине
АРЛЕТТ ШАБО, телеведущая: Итак, у главы генштаба есть сомнения, у всех они есть. Это, по меньшей мере, не лучший период для Украины. И, добавлю, что это не лучший период и в другом отношении — дипломатическом.
Мы ждём декабря, когда официально откроются переговоры о вступлении Украины в Европейский союз, вот только мы отчётливо видим, что пейзаж становится более мрачным. У нас есть Венгрия, которая более чем сдержанно относится к этому вопросу, Словакия, выступающая против.
Неделю назад прошли выборы в Нидерландах. Правительство там ещё не сформировано, поэтому в ближайшем саммите ЕС снова примет участие действующий премьер-министр, но, если крайне правым удастся сформировать правительство, это, определённо, будет означать несогласие на вхождение Украины в ЕС.
Итак, нельзя сказать, что условия благоприятные в военном отношении, внутри страны есть вопросы о трениях, разногласиях и спорах, которые, по сообщениям, имеют место между Залужным и Зеленским, и в плане переговоров с европейцами пейзаж рискует действительно стать более мрачным.
Дата выхода в эфир 26 ноября 2023 года.
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