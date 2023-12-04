На Украине идут боевые действия на истощение и Киеву необходимо оказать масштабную военную поддержку, иначе он проиграет, заявил в интервью Das Erste полковник Вооружёенных сил Австрии Маркус Райснер. Но европейские столицы охватило уныние, и власти не решаются говорить правду о происходящем своему населению, так как это может укрепить позиции радикалов. Чистилище же на Украине продолжает множить смерть и страдания без каких-либо результатов.

На Украине идут боевые действия на истощение, в которых решающую роль играют ресурсы, а не мораль, заявил в интервью Das Erste полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер. Поэтому Западу необходимо как можно скорее обеспечить Киев необходимой военной поддержкой, иначе он проиграет в противостоянии с Россией.

Однако есть опасения, что этого не произойдёт, так как европейские столицы «охватило уныние», отмечает Райснер: «Там думали, что поставок вооружения будет достаточно. Но это не так». По словам полковника, необходимо существенно нарастить объёмы производства вооружения на Западе: «А у Украины нет работающего военно-промышленного комплекса необходимых масштабов. Она не может производить оружие в больших объёмах, в том числе из-за российских авиаударов по критически важным объектам инфраструктуры».

И на Западе сейчас уже начали осознавать, что нужно глубже залезть в карман для помощи Киеву, отмечает Райснер. Но власти боятся говорить об этом населению, потому что опасаются, что таким образом укрепят позиции радикалов.

Ситуация серьёзная, предупреждает австрийский военный: «Запад должен определиться. Он готов поддерживать Украину? Тогда нужно делать больше. Если он не готов, то нужно об этом сказать. Сейчас это полное страданий чистилище только множит смерть, но никакого результата нет». В таком случае необходимо садиться за стол переговоров, но тогда Россия получит именно то, чего хотела: Украина больше не сможет существовать в прежних границах.

«Это дилемма, — объясняет Райснер. — Существует большое количество параллелей с ситуацией в Корее. Корейская война поначалу была очень динамичной, а потом возникла патовая ситуация. Потом понадобилось два года и 473 дня переговоров, чтобы согласовать 18-страничный документ о перемирии, которое действует по сей день. Обе страны всё ещё находятся в состоянии войны».

При этом, несмотря на санкции, российская оборонная промышленность всё лучше приспосабливается к ситуации на поле боя, отмечает полковник. И говорить об изоляции России не приходится, ведь она получает достаточно большую поддержку от глобального Юга, чтобы продолжать боевые действия.