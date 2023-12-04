Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм назвала американскую военную помощь Украине дорогостоящей стратегической ошибкой, которая толкает Россию к Китаю, приводит Dakota News Now интервью политика Такеру Карлсону в X. Возможный кандидат на президентских выборах от республиканцев считает, что США не стоило ввязываться в европейский конфликт и расходовать средства налогоплательщиков, рискуя развязать ядерную войну.
Губернатор Южной Дакоты Кристи Ноэм заявила, что военная помощь США Украине — это дорогостоящая стратегическая ошибка, сообщает Dakota News Now со ссылкой на блог Такера Карлсона в X (бывший Twitter). По словам политика, такой шаг толкает Россию к союзу с Китаем, в результате чего она скоро получит доступ к крупному оружейному арсеналу Пекина.
Ноэм указала, что Соединённым Штатам не стоило ввязываться в украинский конфликт. «С этим должна бороться Европа, а не мы, — считает возможный кандидат в президенты и вице-президенты от республиканцев. — Нам не следует расходовать доллары налогоплательщиков, рискуя развязать ядерную войну».
Взгляды губернатора не совпадают с позицией делегации конгресса Южной Дакоты, которая полностью состоит из республиканцев. Член палаты представителей Дасти Джонсон в декабре отметил, что «нужно гарантировать разумное использование долларов согласно назначению конгресса». При этом он считает, что «помощь Украине в борьбе с российским вторжением — это благородное дело».
Сенатор Майк Раундз в интервью The Washington Post заявил, что когда «одна страна вторгается в другую и по сути ставит весь мир под угрозу, необходимо дать ей отпор». На заседании в мае сенатор Джон Тьюн напомнил, что Украина «не может продолжать войну без военной поддержки США и других свободных стран». Он добавил, что американское оружие играет «решающую роль» в том, что Киев продолжает противостоять Москве, и необходимо обеспечивать такую поддержку столько, сколько нужно, пишет Dakota News Now.
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