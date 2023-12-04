Обозреватель Guardian: если Украина вступит в ЕС, его проблемы лишь усугубятся

Европа вступила в «эпоху незащищённости», для которой характерны военная угроза со стороны России, стагнация и неравенство экономик, миграция, влияние климатического кризиса на экономику и социальную жизнь. Как отмечает обозреватель The Guardian Мартин Кеттл, вступление Украины в ЕС лишь усугубит все эти взаимосвязанные между собой проблемы.

По Европе вновь бродит призрак, однако это не коммунизм, как «ошибочно предрекал» Карл Маркс почти 200 лет назад. Призрак, который по континенту бродит сегодня, как отмечает обозреватель The Guardian Мартин Кеттл, состоит из множества новых факторов национальной и региональной нестабильности, которые вместе угрожают годам «послевоенной демократической стабильности и периодического экономического оптимизма» Европы и Великобритании. И пока они не знают, что с этим делать.

Успех Партии свободы Герта Вилдерса на парламентских выборах в Нидерландах стал очередным из многочисленных потрясений для Европы. Тот факт, что в стране активно голосовали за антиисламскую и евроскептическую кампанию, указывает на то, что крайне правые силы всегда были проблемой каждой страны и будут ею оставаться. Но увеличение числа голосов за партию также является признаком чего-то абсолютно большего.

Это связано с «эпохой европейской незащищённости», которую переживают страны континента. Пять взаимосвязанных проблем стоят перед всеми европейцами: военная угроза со стороны России; стагнация и неравенство экономик; миграция внутри Европы и из-за её пределов; влияние климатического кризиса на перестройку экономической и социальной жизни; и ослабление национального государства. Кеттл отмечает, что к этому списку можно было бы добавить и другие проблемы, в том числе возрастающую глобальную мощь интернета и искусственного интеллекта.

И влияют все эти проблемы не только на страны Евросоюза. Жертвой этой нестабильности оказались и другие страны, в том числе Великобритания, Норвегия и, конечно, Украина. Украина находится на передовой самой непосредственной из этих угроз: угрозы со стороны России.

Конфликт идёт не так хорошо, как хотелось бы Западу. Европа потратила значительные средства, но её помощь не оказалась решающей. США несут гораздо большее бремя, однако будущее американской военной помощи Украине будет зависеть от результата президентских выборов в 2024 году. Но Европа не сможет взять на себя роль Соединённых Штатов в производстве и поставках необходимого оружия в случае победы Дональда Трампа. Однако длительная война по сдерживанию России превратилась для Запада в «реальность», полагает Кеттл. И «если Европа не может защитить Украину, она не может защитить и себя».

В декабре ЕС, как ожидается, начнёт официальный процесс вступления Украины в ЕС. Несмотря на противодействие Венгрии и, вероятно, некоторых других стран, в конечном итоге Киеву всё же дадут зелёный свет, уверен автор статьи. С геополитической точки зрения это будет важным «актом солидарности». Тем не менее будут у интеграции Украины в ЕС и негативные последствия: перемещение огромной части восточной границы Европы к порогу России; финансовые затраты, связанные с восстановлением Украины, серьёзное миграционное воздействие на западных соседей страны.

При всём желании ЕС будет нелегко наладить интеграцию: Германию ждут финансовые проблемы, а странам Центральной Европы придётся опасаться потенциального влияния 44 млн украинцев на их рынки труда в соответствии с правилами свободы передвижения. На этом фоне, пока члены сохраняют право вето на внешнеполитические инициативы ЕС, общего ответа, которого так жаждут некоторые европейские лидеры, достичь будет всё труднее. Тем более что вскоре блок может насчитывать уже 36 членов.

Как предупреждает британский журналист в своей статье для The Guardian, выход Великобритании из Европейского союза не поможет ей избежать всех этих проблем. В некоторых отношениях выход из ЕС их даже усугубил. В ответ на это стране, по мнению Кеттла, не следует возвращаться в блок, а стоит лишь сотрудничать с ним.