Обозреватель Guardian: если Украина вступит в ЕС, его проблемы лишь усугубятся

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Конгрессвумен Грин: политики США финансируют Украину ради собственной выгоды, пока американцы живут в нищете Tucker on X
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Политолог Миршаймер: если бы не США, войну на Украине давно можно было закончить Judging Freedom
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Die Zeit: Запад недооценил Россию — она сильна и стабильна как никогда Die Zeit
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NYT: немецкая армия не заметила обещанной Шольцем «смены эпох» New York Times
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Bloomberg: Украина столкнулась с нехваткой военнослужащих Bloomberg
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В Петербурге задержан подозреваемый в организации взрыва возле военкомата
В Санкт-Петербурге сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого в организации взрыва возле здания военкомата, расположенного в Невском районе.
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В ХАМАС заявили о поражении пяти танков и БТР Израиля
Военное крыло палестинского движения ХАМАС сообщило о поражении пяти танков и бронетранспортёров Армии обороны Израиля.
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ЦБ: около 30 банков в 2024 году задействуют в пилотировании цифрового рубля
Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова рассказала, что в 2024 году около 30 российских банков будут задействованы в пилотировании цифрового рубля.
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В Самарской области возбудили дело из-за заторов на дороге
В Самарской области из-за снежных заторов возбудили уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности.
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Круговой заявил, что его «отпинал» Пиняев
Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о своём состоянии после матча 17-го тура Российской премьер-лиги с «Локомотивом».
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Власти Дагестана заявили о намерении трудоустроить беженцев из Палестины
Власти Дагестана заявили, что намерены обеспечить работой беженцев из Палестины.
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В КХЛ готовы проводить хоккейные матчи на футбольных аренах
Президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Морозов заявил, что сейчас рассматриваются варианты проведения хоккейных матчей на футбольных аренах.
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В Кемеровской области возбудили дело после нападения собак на ребёнка
Уголовное дело возбудили в Кемеровской области после нападения бездомных собак на ребёнка.
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Власти: Ереван и Москва проведут консультации по вещанию в Армении российских ТВ
Заместитель министра высокотехнологической промышленности Армении Авет Погосян заявил, что Ереван и Москва проведут в середине декабря консультации по поводу вещания в Армении российских телеканалов.
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Военкор RT показал кадры поражения сил ВСУ на Южно-Донецком направлении
Военкор RT Валентин Горшенин опубликовал видео уничтожения сил украинских войск на Южно-Донецком направлении спецоперации.
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Ректор МГУ Садовничий рассказал о развитии университета в Шэньчжэне
Ректор МГУ имени М.В. Ломоносова, академик РАН Виктор Садовничий рассказал об образовательном проекте, который вуз развивает в сотрудничестве с Китаем.
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Кечинов считает, что Бериша хотел спровоцировать Абаскаля
Бывший нападающий «Спартака» Валерий Кечинов высказался о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ахматом».
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В ГД внесли проекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных
«Единая Россия» внесла в Госдуму законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных.
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Терапевт Лапа: в этом году достаточно активный коклюш
Врач-терапевт Людмила Лапа в беседе с RT рассказала, чем чаще всего болеют россияне в зимний период.
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В Херсонской области двое пожарных пострадали из-за атаки украинского дрона
Двое пожарных получили тяжёлые ранения из-за атаки беспилотника ВСУ в Алёшках Херсонской области. Об этом заявил председатель правительства региона Андрей Алексеенко.
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Шавло: Бериша заслуживал более жёсткого наказания в матче со «Спартаком»
Бывший генеральный директор московского «Спартака» Сергей Шавло высказался о решении арбитра Евгения Кукуляка показать красную карточку главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».
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Замглавы МИД Кубы призвал заставить США ответить за соучастие в ситуации в Газе
Замглавы МИД Кубы Карлос Фернандес де Коссио заявил, что американское правительство необходимо привлечь к ответственности за «соучастие в величайшем преступлении XXI века», говоря о ситуации в секторе Газа.
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Матвиенко: власти России точно не пойдут на запрет абортов
Российское правительство не пойдёт на запрет и криминализацию законодательства в сфере абортов, необходимо снизить накал риторики, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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Кацалапов о требованиях ISU к ритм-танцу: убивают вид фигурного катания
Серебряные призёры Олимпийских игр в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов назвали убийством смешивание музыки 1980-х и других стилей в ритм-танце в нынешнем сезоне.
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Армения рассчитывает решить вопрос поставки оружия России в партнёрском ключе
Замминистра обороны Армении Грачья Саркисян заявил, что Ереван не будет подавать в суд на Москву по вопросу поставок оплаченного оружия.
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Автоэксперт Пономарёв дал советы, как завести машину на морозе
Технический тренер международной сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарёв рассказал, как завести замёрзший автомобиль.
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Кацалапов: скучаем иногда с Синициной по соревновательным ощущениям
Двукратный олимпийский чемпион в командном турнире Никита Кацалапов, выступающий в танцах на льду с Викторией Синициной, рассказал, что они скучают по соревнованиям.
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Власти Петербурга сообщили о росте заболеваемости COVID-19
В Санкт-Петербурге зафиксирован рост заболеваемости COVID-19, выросла госпитализация граждан в стационары, говорится в сообщении городского Комитета по здравоохранению.
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Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тысяч рублей
Роскомнадзор оштрафовал Google, Telegram и Twitch на 900 тыс. рублей за неисполнение закона о самоконтроле социальных сетей.
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Этап Кубка России по лыжным гонкам в Чусовом отменён из-за погоды
В управлении физической культуры и спорта администрации Чусовского городского округа сообщили об отмене этапа Кубка России по лыжным гонкам.
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Богосавац заявил, что у него нет конфликта с Промесом
Защитник «Ахмата» Мирослав Богосавац прокомментировал конфликт с нападающим «Спартака» Квинси Промесом в перерыве матча 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) (2:1).
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На Колыме мужчину осудили за незаконное хранение 12 слитков золота
Жителя Магаданской области приговорили к году колонии-поселения за незаконное хранение золота.
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Прокурор запросил по 5,5 года колонии двум бывшим сотрудникам Минобороны
Прокурор запросил у суда наказание в виде лишения свободы на срок 5,5 года колонии для бывшего советника отдела главного управления вооружения ВС России Юрия Здравило и бывшего ведущего советника департамента Минобороны России по обеспечению гособоронзаказа Виталия Ликучева.
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Фигуристка Синицина назвала Валиеву «человечком с несгибаемой волей»
Олимпийская чемпионка 2022 года в командном турнире по фигурному катанию Виктория Синицина заявила, что Камила Валиева является «маленьким человечком с несгибаемой волей».
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Психолог Самбурский связал синдром понедельника с нарушением биоритмов
Автор канала «Экологичный психолог» в «Яндекс Дзен», клинический психолог «Клиники доктора Аникиной» Станислав Самбурский рассказал о синдроме понедельника и его связи с биоритмами человека.
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Диетолог Тихомирова назвала мифом важность завтрака
Врач-диетолог, врач-терапевт «СМ-Клиники» Елена Тихомирова рассказала, что нет необходимости в завтраке сразу после пробуждения.
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В Красноярском крае ветер сдул автобус с 15 пассажирами в кювет
Автобус с 15 пассажирами съехал в кювет на загородной трассе в Красноярском крае.
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Терапевт Драпкина: продолжительность жизни женатых мужчин в России больше
Главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина заявила, что, исходя из результатов недавнего исследования, женатые мужчины старшего возраста живут дольше неженатых.
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Песков заявил, что Россия не приветствует провокацию эсминца США в водах КНР
Россия не приветствует провокацию с заходом эсминца США в территориальные воды Китая. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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Daily Star: Холанду грозит обвинение от FA за критику судьи в матче с «Тоттенхэмом»
Нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду грозит обвинение от Футбольной ассоциации Англии (FA) после того, как он раскритиковал судью Саймона Хупера в матче 14-го тура чемпионата Англии с «Тоттенхэмом».
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Песков: Назарбаев прислал Путину авторский экземпляр своей книги
Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал президенту России Владимиру Путину авторский экземпляр своей книги «Моя жизнь. От зависимости к свободе».
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В СБР обсудят проведение прологов в сильный мороз в Тюмени
Исполнительный директор Союза биатлонистов России (СБР) Александр Пак рассказал, когда будет принято решение о проведении прологов перед этапом Кубка России в Тюмени.
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Губернатор: замкомандующего 14-м армейским корпусом Завадский погиб на СВО
Заместитель командующего 14-м армейским корпусом Северного флота генерал-майор Владимир Завадский погиб в зоне проведения специальной военной операции.
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Эрдоган: Нетаньяху следует судить в МУС за действия ЦАХАЛ в секторе Газа
Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде (МУС) за действия ЦАХАЛ в секторе Газа — такое мнение выразил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.
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Развожаев: ущерб Севастополю от непогоды составил около 6,5 млрд рублей
Ущерб Севастополю от шторма и урагана составил около 6,5 млрд рублей. Об этом заявил губернатор города Михаил Развожаев.
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Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Донецк
Украинские войска сбросили снаряд с беспилотника на Куйбышевский район Донецка.
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Metaratings: «Спартак» готов отпустить Мозеса зимой, если поступит предложение
Столичный «Спартак» будет готов отпустить по обоюдному соглашению полузащитника Виктора Мозеса.
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В районе Фили-Давыдково в Москве построят дом по реновации
В московском районе Фили-Давыдково, на Кутузовском проспекте, возведут дом по программе реновации.
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Вышла новая версия мобильного приложения «Метро Москвы»
Для столичных пассажиров запустили новую версию мобильного приложения «Метро Москвы».
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Песков: ЕС стало тяжелее «палить деньги в бездонной украинской бочке»
Европейским странам становится всё тяжелее палить деньги в бездонной украинской бочке, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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В Москве заявки на участие в экспортном акселераторе принимают до 21 декабря
Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что на сайте Московского экспортного центра приём заявок на участие в экспортном акселераторе нового формата Moscow Fast Track продлится до 21 декабря.
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Чернышенко: покрытие 5G обеспечат на территориях, где проживает 60% населения России
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко заявил, что покрытие сетями связи формата 5G будет обеспечено на территориях страны, где проживает 60% населения, к 2030 году.
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Президент Болгарии наложил вето на предоставление Украине списанной бронетехники
Президент Болгарии Румен Радев вернул в парламент закон о ратификации соглашения по безвозмездной передаче ВСУ 100 списанных бронетранспортёров.
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Опубликовано видео удара дрона российских десантников по пикапу ВСУ в ДНР
RT публикует эксклюзивное видео удара FPV-дрона российских десантников по пикапу ВСУ на Артёмовском направлении в ДНР.
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Карпин приглашён на заседание КДК после матча с ЦСКА
Глава контрольно‑дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил о том, что главный тренер «Ростова» Валерий Карпин приглашён на заседание по итогам матча с ЦСКА.