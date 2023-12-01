Евросоюзу следует обратить внимание на свои собственные интересы: Украина не сможет победить Россию, пишет European Conservative. У Киева огромные проблемы на фронте и в экономике. В стране процветает коррупция, оружие кончается, новая помощь идёт крайне медленно, а энергетическая промышленность уничтожена. Попросту не имеет смысла принимать такое государство в ЕС.

Все уже открыто говорят, что Украина проиграет в войне, сообщает European Conservative. На линии фронта ситуация удручающая. Армия сталкивается с нехваткой вооружения, а помощь поступает крайне редко. При этом ЕК предлагает начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, несмотря на то, что бывший президент комиссии заявил, что Украина – «коррумпированная страна». Как отмечает автор статьи, такое решение может привести к серьёзным геополитическим проблемам. Европейский совет должен проголосовать по этому вопросу на саммите 14—15 декабря 2023 года.

Коррупция является настоящим бичом для Украины. «Каждый, кто имел дело с Украиной, знает, что эта страна коррумпирована на всех уровнях общества. Несмотря на все усилия, она не готова к членству; ей необходим масштабный процесс внутренних реформ. Раздача украинцам ложных обещаний о членстве в ЕС не пойдёт на пользу ни ЕС, ни Украине», — заявил бывший глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

Подобные прецеденты, когда неготовые страны принимали в Европейский союз, уже имели место быть, пишет издание. Принятие Греции в Европейский союз в 1981 году было поспешным решением. «Деньги тратились без какого-либо положительного влияния на экономику или качество жизни населения». Такая жесточайшая коррупция продолжалась до финансового кризиса 2008 года. Только при нынешнем правительстве страна наконец-то вернулась к порядку, но на это ушло более сорока лет, сообщает автор.

Кипр также оказался в сложной ситуации после вступления. Всё из-за разделения острова на две части после вторжения Турции в 1974 году. У глав ЕС была уверенность в том, что после вступления ситуация изменится, но конфликт всё ещё не улажен и даже спустя полвека является проблемой в отношениях Турции и ЕС. Также на Кипре всё ещё не решена коррупционная проблема.

Подобная заморозка конфликта может случиться и на Украине. Киеву не в состоянии оказывать военную помощь бесконечно, а русские «могут позволить себе ждать, и конфликт, скорее всего, затянется на годы». Автор статьи советует «дождаться искоренения коррупции на Украине, прежде чем начинать переговоры, а не поддаваться сентиментализму», ведь перед глазами есть примеры Греции и Кипра.

Принятие Украины в ЕС требует единогласного согласия всех стран-членов. Польша и Венгрия не намерены одобрять вступление. Поляки не могут забыть массовые убийства своих сограждан, проживавших в Волыни, во время Второй мировой войны. На всей территории Украины было убито более полумиллиона поляков. Недавний же зерновой спор совсем рассорил государства: польский премьер-министр заявил, что они больше не будут поставлять оружие Киеву.

Венгрия же недовольна отношением правительства Украины к венгерскому меньшинству Закарпатья. «Венгры просят Украину вернуть этому населению права, которыми оно пользовалось до 2015 года». Украина обязывает меньшинства получать не менее 70% образования на украинском языке, что может стать причиной низкого уровня этого самого образования.

Война в Газе изменила отношение Вашингтона к Украине. Поставлять оружие и туда, и туда так, чтобы оставались ресурсы на борьбу с Китаем, проблематично. Если же на выборах 2024 года победит республиканец, то «разворот в сторону поддержки Украины может быть завершён». На дебатах кандидатов на праймериз все в целом поддерживали Израиль, но вот по Украине мнения разошлись. Вивек Рамасвами, например, заявил, что «Украина не является образцом демократии». 8 ноября министр транспорта США был в Киеве, чтобы объявить, что Роберт Маринер, который работал над инженерными проектами для ВВС и ВМС США, станет советником по инфраструктуре Украины и будет помогать с восстановлением страны. Автор статьи отмечает странность в том, что Киев станет союзником Вашингтона прежде, чем союзником Брюсселя, даже если вступит в ЕС.

ЕС сейчас не может получить от Украины абсолютного ничего в плане энергетики. Электростанции в стране уничтожены. О водородной энергии «в стране, находящейся в состоянии коллапса», говорить бесполезно. Точно так же ЕС не может требовать от страны-банкрота производства возобновляемых источников энергии, когда сам ЕС не смог превысить 3% баланса первичной энергии. «Безусловно, Украина — страна-банкрот с точки зрения энергоэффективности — не будет готова удовлетворить потребности ЕС в энергии».

С точки зрения сельского хозяйства, вступление Украины в Евросоюз нанесёт по блоку колоссальный удар. Тем не менее новый пакет помощи был предложен, страны должны проголосовать по этому предложению на саммите в Брюсселе 14 и 15 декабря. Венгрия уже заявила о несогласии с увеличением трат на киевский режим, но чиновники ЕС хотят обойти возможное вето Будапешта.

От войны уже устали не только в США, но и в Европе. Война в Газе подорвала интерес к Украине.

Европейская комиссия сейчас думает над тем, где найти деньги на восстановление Украины. Один из вариантов – «использование заблокированных в ЕС российских активов на сумму 300 миллиардов евро, большая часть которых находится в Бельгии». Но сложно представить, что вроде как правовое государство пойдёт на такой шаг.

Мир перестал быть биполярным или многополярным — теперь он «аполярный, где каждая сторона думает о своих интересах». Это ещё раз заставляет задуматься о целесообразности принятия Украины в ЕС.