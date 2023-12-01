Будапешт не уверен в том, как Украина повлияет на Европейский союз, пишет Daily News Hungary. Нужно обязательно оценить последствия такого решения. Также непонятно подходит ли Киев по критериям нужным для вхождения в Евросоюз, ведь таких проверок не проводилось.

Правительство Венгрии считает, что ЕС хочет увеличить бюджет, который еще не был полностью реализован, сообщает Daily News Hungary. В это время Украина, для которой также нужно дополнительное финансирование, даже не проверялась по критериям для вступления в Евросоюз. Говоря о проблемах с использованием бюджета, глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш упомянул, — «неспособность ЕС выплатить Венгрии и Польше причитающееся финансирование». Также он отметил, что считает это решение незаконным.

Вообще Украина является спорным вопросом. «Неясно, какое влияние окажет интеграция этой страны на фонды сплочения сообщества, общую сельскохозяйственную политику и взносы стран-членов в общий бюджет», — говорит Гергели Гуляш. При этом вход гораздо лучше готовых Западных Балкан задерживается.

Также глава канцелярии премьер-министра заявил, что продлит заморозку процентных ставок для малого и среднего бизнеса, семей и студенческих кредитов, отмечает издание. Это сделано с целью защиты от «высоких процентных ставок, вызванных непродуманными санкциями Брюсселя и войной». Кроме того, теперь правительство решило расширить схему хранения энергии для предприятий, «они могут сначала подать заявку на поддержку из центрального бюджета, а затем на финансирование по линии Фонда восстановления и устойчивости ЕС».

Будапешт поддерживает вступление Швеции в НАТО, но у депутатов было «много причин для беспокойства», и парламент будет голосовать, «когда законопроект получит достаточную поддержку».

Как отмечает автор статьи, левая оппозиция в Венгрии выступает против закона о суверенитете. Глава канцелярии премьер-министра Гергели Гуляш заявил, — «если кто-то служит иностранным интересам и позволяет себе влиять на них, то он не будет поддерживать орган, способствующий прозрачности политики и обеспечивающий ее свободу от влияния. За левыми стоят международные силы, а не венгерские избиратели».