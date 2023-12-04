TV5 Monde: зима тревоги нашей — в Киеве на фоне раскола в руководстве воцарилась обстановка неопределённости

На Украине впервые с февраля прошлого года проявились признаки серьёзных разногласий внутри руководства, констатирует TV5 Monde. Как подчёркивается в сюжете канала, катализатором раскола выступает соперничество между Владимиром Зеленским и главкомом Валерием Залужным — и на фоне этого конфликта в Киеве никак не могут определиться с планами на 2024 год.

Провожая последние секунды 2022 года, Владимир Зеленский обещал своим гражданам, что 2023-й станет годом победы. Минул почти год — и теперь Зеленскому приходится смотреть правде в глаза: контрнаступление его войск не позволило добиться никакого существенного продвижения.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: Мы хотели быстрых результатов. К сожалению, ожидаемого успеха мы не достигли, и это факт.

Такой удручающий исход Владимир Зеленский объяснил тем, что так и не получил от своих союзников всего обещанного оружия. А тем временем наступила зима, и боевые действия, по его словам, перешли на другой этап. Но что же это за этап?

В последнее время «священный союз» лидеров в Киеве впервые с начала военных действий демонстрирует признаки раскола. Во-первых, в минувшее воскресенье в Facebook* появилась вот такая публикация: депутат Рады резко раскритиковала генштаб.

МАРЬЯНА БЕЗУГЛАЯ, депутат Верховной рады: Главнокомандующий Вооружённых сил Украины не сумел составить план на 2024 год. Ни большо плана нет, ни маленького, ни симметричного, ни асимметричного. ВСУ просто заявили, что им нужно будет забирать как минимум 20 тысяч граждан в год.

Марьяна Безуглая, которая входит в состав комитета Рады по вопросам обороны, даже потребовала отправить в отставку генерала Залужного — главнокомандующего ВСУ.

А в тот же самый момент в телеинтервью лидер президентской фракции в парламенте (Давид Арахамия. — ИноТВ) озвучил такое же обвинение: плана на 2024 год нет.

Офис Владимира Зеленского поспешил дистанцироваться от этих заявлений, однако отношения между ним и главой генштаба становятся всё более прохладными. Месяц назад Залужный в кои-то веки дал интервью британской прессе, признав, что боевые действия зашли в тупик, и обсудив стратегические ошибки, которые допустил Киев. Глава генштаба, который пользуется на Украине большой популярностью, даже заявил, что время не на стороне его войск.





МУЖЧИНА: Ну хоть один человек в стране правду говорит.

Ну а Владимир Зеленский тогда упрекнул своего генерала в том, что он «занимается политикой» — подтвердив таким образом зарождающееся между ними соперничество.

И хотя министру обороны было поручено опровергать эти разделения как «мнимые», он старается зря: в украинской верхушке явно кое-что изменилось, и в первую очередь — настрой Зеленского. От оптимизма, который он, несмотря ни на что, демонстрировал с самого начала боевых действий, не осталось и следа. Вчера вечером Зеленский отчитывался о новом совещании с разведслужбами.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: На 2024 год мы рассматриваем все возможные сценарии.

А следом он признал, что Украине придётся менять систему призыва. И это, наверное, единственное, что можно с уверенностью говорить о 2024-м: намечается новый этап мобилизации.

Дата выхода в эфир 02 декабря 2023 года.

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