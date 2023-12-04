Сенатор-республиканец Рон Джонсон считает, что единственный выход из конфликта на Украине — «мирное урегулирование», цитирует The Hill его радиоинтервью. По словам политика, нельзя не признать тот факт, что Россия не проиграет эту войну: Западу «не понравится результат, но с каждым днём он будет только хуже».
Единственный выход из конфликта на Украине — «мирное урегулирование», приводит The Hill слова сенатора-республиканца Рона Джонсона в радиоинтервью Джону Катсиматидису для программы The Cats Roundtable. Политик подчеркнул, что идёт «нечестная борьба», потому что Россия — ядерная держава.
«Каждый день, пока длится война, погибает всё больше украинцев — как гражданского населения, так и солдат, — больше российских призывников. Всё больше территории Украины разрушается», — заявил Джонсон. Он отметил, что ему это «не доставляет никакой радости», так что, по его мнению, «чем скорее они (Россия и Украина. — ИноТВ) достигнут мирного урегулирования, тем лучше».
Сенатор считает, что Россия не проиграет войну против соседней страны: хотя ему не нравится этот факт, нельзя отрицать правду. «Эта война должна закончиться, — подчеркнул он.— Нам не понравится результат, но с каждым днём он будет только хуже».
В заключение политик признался, что не может с точностью сказать, какие шаги планирует предпринять администрация Байдена по ситуации на Украине. Сам же Джонсон, как и другие республиканцы, намерен добиться того, чтобы правительство выделило бюджет для защиты южной границы США и провело миграционную реформу.
Первый заместитель председателя Следственного комитета Белоруссии Олег Шандарович сообщил, что Минск возбудил 20 уголовных дел о насилии силовиков из Польши, Литвы и Латвии в отношении мигрантов на границе с Белоруссией.
Генерал-лейтенант ВС Германии в отставке Роланд Катер заявил, что Вооружённые силы России применяют в зоне специальной военной операции все виды современного оружия, способного нанести максимальный ущерб инфраструктуре Украины.
Американские военные уже в августе открыто выражали разочарование в контактах с украинскими коллегами, пишет The Washington Post. Так, Марк Милли, занимавший пост главы комитета начальников штабов США, напрямую задавал главкому ВСУ Валерию Залужному вопросы о том, что тот делает.
Психотерапевт психиатрической клинической больницы имени Ганнушкина Ирина Железнова посоветовала чаще общаться со своими детьми, пока они маленькие, в противном случае позже, недополучив внимания взрослых, они могут столкнуться с различными расстройствами личности.
Одну из бригад украинской армии, которая была задействована в контрнаступлении, на 70% укомплектовали военнослужащими, никогда не вступавшими в бой прежде, пишет американская газета The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников США и Украины.
Первые попытки украинских войск наступать в Запорожской области, начавшиеся в июне, были сорваны российскими вертолётами, беспилотниками и расчётами ПТРК, а для многих бойцов ВСУ это стало «их первым шоком» на поле боя, пишет The Washington Post. По словам одного из украинских военных, ВС России устроили им «адский огонь».
Автоэксперт Игорь Моржаретто и руководитель системы «Обеспечение безопасности дорожного движения» Константин Крохмаль в беседе с RT прокомментировали сообщение о том, что на портале госуслуг обновили сервис по купле-продаже автомобиля, для пользователей портала добавлена возможность осуществления платежей через аккредитив.
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс, ранее работавший послом США в России, в течение последнего года посещал Украину, «вероятно, чаще других высокопоставленных чиновников», пишет The Washington Post. Некоторые его поездки оставались в секрете, отмечают журналисты.