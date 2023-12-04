Hill: сенатор-республиканец уверен, что война на Украине окончится мирными переговорами

Сенатор-республиканец Рон Джонсон считает, что единственный выход из конфликта на Украине — «мирное урегулирование», цитирует The Hill его радиоинтервью. По словам политика, нельзя не признать тот факт, что Россия не проиграет эту войну: Западу «не понравится результат, но с каждым днём он будет только хуже».

Единственный выход из конфликта на Украине — «мирное урегулирование», приводит The Hill слова сенатора-республиканца Рона Джонсона в радиоинтервью Джону Катсиматидису для программы The Cats Roundtable. Политик подчеркнул, что идёт «нечестная борьба», потому что Россия — ядерная держава.

«Каждый день, пока длится война, погибает всё больше украинцев — как гражданского населения, так и солдат, — больше российских призывников. Всё больше территории Украины разрушается», — заявил Джонсон. Он отметил, что ему это «не доставляет никакой радости», так что, по его мнению, «чем скорее они (Россия и Украина. — ИноТВ) достигнут мирного урегулирования, тем лучше».

Сенатор считает, что Россия не проиграет войну против соседней страны: хотя ему не нравится этот факт, нельзя отрицать правду. «Эта война должна закончиться, — подчеркнул он.— Нам не понравится результат, но с каждым днём он будет только хуже».

В заключение политик признался, что не может с точностью сказать, какие шаги планирует предпринять администрация Байдена по ситуации на Украине. Сам же Джонсон, как и другие республиканцы, намерен добиться того, чтобы правительство выделило бюджет для защиты южной границы США и провело миграционную реформу.