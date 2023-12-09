Информация о том, что Зеленский заключил с США договор о предоставлении ему убежища, вполне может оказаться правдой, заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью Redacted. Зеленский требует чего-то большего, чем просто обещания, видя, как США поступают со всеми своими союзниками. Гарантии становятся особенно актуальны сейчас, когда между Зеленским и Залужным разгорается скрытая борьба — и армия, очевидно, не на стороне Зеленского.

Неужели Зеленский сделал это сам лично (попросил у США убежища. — ИноТВ)? Так же, как любой другой американец пришёл бы в местную бюрократическую контору, на почту или в отдел автоинспекции? Кто-то сделал это от его имени, так ведь?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, бывший аналитик ЦРУ: Я уверен, что это обсуждалось в ходе многочисленных визитов, будь то директор ЦРУ Билл Бёрнс, Ллойд Остин или Энтони Блинкен. В какой-то момент в ходе одной из этих встреч, я уверен, Зеленский потребовал гарантий. Ему нужно нечто большее, чем просто обещание, что США ему помогут.

Я думаю, что он хотя бы в истории разбирается достаточно, чтобы понять, сколько раз США заключали союзы с людьми, а затем предавали их. Спросите Саддама Хусейна. На фотографиях он радостно пожимает руку Дональду Рамсфелду, а в следующий момент Рамсфелд приказывает его арестовать и повесить.

Так что, полагаю, Зеленский хочет большего, чем простого похлопывания по спине и слов: «Мы позаботимся о тебе, когда придёт время». Так что вполне возможно, что именно это и послужило толчком (для заключения договора об убежище в США. — ИноТВ).

Сейчас проблема Зеленского заключается в том, что он противостоит генералу Залужному. А когда речь идёт о борьбе за власть, я всегда ставлю на силу оружия. У Залужного есть оружие, у Зеленского — нет.

Похоже, что у Залужного, помимо оружия, есть ещё и поддержка военных. За последние несколько недель появились видеозаписи, на которых украинские солдаты развешивают фотографии лица Зеленского в качестве мишеней для учебной стрельбы и стреляют по ним. Не фотографии Путина, а фотографии их собственного президента!

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Это, конечно, не очень хорошо, если солдаты, которыми ты вроде как командуешь, используют тебя для стрельбы по мишеням, пусть и не настоящего. Это позволяет лучше понять настроения войск. Хороших новостей для Украины нет ни на одном участке поля боя.

Дата выхода в эфир 09 декабря 2023 года.