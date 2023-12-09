«Священный союз» украинских элит дал течь: Le Figaro — о внутриполитическом конфликте в Киеве

Украинские власти уже и близко не демонстрируют ту сплочённость, которую им до недавних пор удавалось поддерживать хотя бы на публике, рапортует специальный корреспондент Le Figaro в Киеве. Как разъясняет журналист, конфликт Владимира Зеленского с главкомом Валерием Залужным продолжает обостряться — и в ВСУ уже констатируют, что Зеленский стал требовать от войск результатов, не оглядываясь на потери. Такой обстановкой между тем пытаются воспользоваться отдельные представители оппозиции — включая экс-президента Петра Порошенко.

Киев вот уже несколько недель ведёт отчаянную борьбу, пытаясь не потерять военную помощь Вашингтона — но в такой важный для Украины момент в стране продолжают усугубляться внутриполитические распри, констатирует специальный корреспондент Le Figaro в украинской столице. До недавних пор украинским элитам удавалось как минимум публично сохранять сплочённость, однако признаки того, что их «священный союз» идёт ко дну, становятся всё более многочисленными — и особенно тяжело теперь скрывать нарастающую враждебность между Владимиром Зеленским и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, пишет журналист.

Как напоминает автор, Залужный недавно признал на страницах британской газеты The Economist, что украинское контрнаступление зашло в тупик, выйти из которого без наращивания Западом поставок вооружений Киеву не получится — и с тех пор стал в глазах Зеленского «конкурентом» за власть. После публикации рассуждений Залужного Зеленский поспешил опровергнуть его слова, параллельно отчитав своего генерала за то, что он думает не о ситуации на фронте, а о политике, подчёркивает корреспондент Le Figaro. С тех самых пор Киев полнится слухами о том, что Зеленский желает найти нового человека на пост главкома.

«У нас два лидера — один понимает в военном деле, а другой хочет видеть результаты, даже если они достигаются за счёт больших людских потерь, как это было в Северодонецке, Бахмуте или Авдеевке», — поведал в беседе с журналистом Le Figaro на условиях анонимности источник в ВСУ, имеющий отношение к связям с общественностью. «Экс-актёр», на которого теперь давят западные союзники, действительно всё чаще требует от военных конкретных достижений на поле боя, которые можно было бы предъявить Западу, дабы заручиться дальнейшей поддержкой — и, например, в конце октября в своём обращении он говорил, что украинские войска должны преодолевать как минимум 500—1000 м в сутки, подчёркивает французский журналист.

Как стало известно Le Figaro, Зеленский в последнее время стал гораздо активнее, чем раньше, вмешиваться в процесс принятия военных решений. В частности, по данным источников в украинских СМИ, он ежедневно напрямую, без посредничества Залужного, общается как минимум с одним из командующих на ключевых для ВСУ направлениях. Аналогичного эффекта в виде подрыва авторитета главкома Зеленский добивается и другими методами, в том числе и кадровыми: так, недавно он уволил командующих Силами спецопераций Виктора Хоренко и Медицинской службы ВСУ Татьяну Остащенко. А в ответ на замечания по поводу такого вмешательства в ход боевых действий офис Зеленского постоянно твердит о «российских операциях по дезинформации» и «руке Кремля», отмечает корреспондент французского издания.

Впрочем, несмотря на такую тактику Зеленского, Залужный до сих пор сохраняет крайне высокий рейтинг, причём не только в рядах ВСУ, но и среди украинцев в целом — а потому, предупреждают многие политологи, заменить его будет отнюдь не просто, говорится в материале Le Figaro. Как пишет спецкор газеты, в отличие от «экс-актёра», Залужный нечасто появляется в СМИ и не даёт интервью, а кроме того, он так и не запустил никаких политических проектов — однако, судя по исследованиям, проведённым по заказу офиса Зеленского, популярность главкома неизменно растёт: согласно одному из таких закрытых опросов, к которому получили доступ украинские СМИ, если бы в стране прямо сейчас прошли президентские выборы, которые дошли бы до второго тура, Залужный одержал бы победу над Зеленским, пусть и с небольшим отрывом.

Зеленский, однако, от выборов, которые изначально были намечены на март 2024 года, решил отказаться — хотя такое решение нашло широкую поддержку в обществе: на Украине убеждены, что провести голосование было бы невозможно, поскольку миллион украинских граждан находятся на фронте, а ещё шесть миллионов теперь живут в других странах, пишет Le Figaro.

Правда, это совсем не мешает отдельным представителям оппозиции, пусть даже и не блистающим в опросах, совершать попытки вернуться на политическую арену, подчёркивает спецкор издания. Так, мэр Киева Виталий Кличко заявил в интервью немецким СМИ, что Украина движется к «авторитаризму», и высказался в поддержку Залужного.

Оформить возвращение пытается и бывший президент Пётр Порошенко, который регулярно даёт интервью украинским и мировым СМИ и навещает различные подразделения ВСУ — и он уже попал в связи с этим «в поле зрения» администрации Зеленского: в минувшую пятницу ему не дали выехать из страны. Порошенко заявлял, что собирался отправиться в Европу, дабы оказать давление на партнёров и вытребовать у них дополнительную помощь, однако Служба безопасности Украины следом сообщила, что экс-президент планировал в том числе встречу с премьером Венгрии Виктором Орбаном, который поддерживает тесные связи с Москвой, и выразила опасения, что этим визитом воспользуется «российская пропаганда».

По мнению украинских политологов, попытки оппозиции заработать политические очки лишь ослабляют Украину изнутри — и это может «плохо кончиться» для всей страны, отмечается в материале Le Figaro.