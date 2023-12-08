Корреспондент Le Figaro убедился: украинцы устали от войны
Украинской армии новые солдаты нужны «даже больше, чем пули», пишет американская газета The Washington Post. Как отмечают журналисты, это вынуждает Киев искать новые способы мобилизации населения и принимать более жёсткие меры против уклонистов.
Взрывы слышны в подконтрольном ВСУ Херсоне, сообщил назначенный Киевом глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу дал понять, что ему не нравится идея проведения Игр дружбы в России.
В результате нападения на позиции сирийских правительственных сил в провинции Алеппо погибли пять военнослужащих, ещё 15 получили ранения.
Главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Гончаренко ограничился лишь коротким комментарием на пресс-конференции матча 18-го тура чемпионата России по футболу с московским «Локомотивом».
Американские чиновники предложили пересмотреть позицию Вашингтона, согласно которой Украина должна определять условия победы в конфликте, пишет портал The Messenger со ссылкой на источники.
«Бригады аль-Кассама» заявили о поражении в секторе Газа за сутки 21 единицы военной техники Израиля.
Министр спорта Олег Матыцин критически высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов к летним Играм 2024 года в Париже.
Тверской суд Москвы заключил под стражу замглавы городского округа Фрязино Дмитрия Медведева по делу о получении взятки.
В ООН, комментируя убийство бывшего украинского депутата Ильи Кивы в Подмосковье, напомнили, что внесудебные казни являются серьёзным нарушением прав человека.
На улице Томас-стрит в Манчестере пропалестинские активисты попытались сорвать показ бренда Chanel.
Президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьян Коу сообщил, что россияне не примут участие в летней Олимпиаде 2024 года в Париже.
Парламент Болгарии голосами правящего большинства обошёл вето президента республики Румена Радева, которое он наложил на соглашение о безвозмездной передаче Украине бронированной техники МВД.
Межгосударственный договор между Россией и Ираном подпишут в ближайшее время.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о трансферах «Манчестер Сити».
Попытка начать переговоры о вступлении Молдавии в ЕС обернётся провалом. Такое мнение выразил экс-премьер страны Влад Филат.
Легендарный тренер Олег Романцев рассказал, как реагирует на жалобы современных футболистов на качество газонов.
Украинская прокуратура начала досудебное расследование по делу о халатности после того, как в метро Киева случились подтопления.
Московский «Локомотив» на своём поле переиграл екатеринбургский «Урал» в матче 18-го тура чемпионата России по футболу.
Украинские военнослужащие, наблюдающие за строительством фортификационных сооружений ВС России в зоне спецоперации, отметили профессионализм российских инженеров, пишет The Wall Street Journal.
В Финляндии обнаружили ранее не встречавшийся вид тараканов.
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что Международный олимпийский комитет (МОК) слишком затянул с принятием решения по допуску российских и белорусских спортсменов к участию в летних Играх 2024 года в Париже.
Украина, вероятно, не сможет организовать ещё одно серьёзное контрнаступление до 2025 года, пишет американская газета The Wall Street Journal.
Реализацию двусторонних проектов обсудили президент Белоруссии Александр Лукашенко с коллегой из Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской и Николаевской областях Украины.
Около 3,3 млн человек в США страдают из-за синдрома хронической усталости (СХУ) — такие данные приводит американский центр по контролю и профилактике заболеваний.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела спорные моменты в матче 17-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак».
Победа России на Украине изменит существующий миропорядок, уверен полковник Вооружённых сил Австрии Маркус Райснер. Он подчеркнул, что это значит, что мир погрязнет в хаосе, однако Европа лишится доминантной роли и ей придётся готовиться к утрате благосостояния, считает он.
Медицинский центр ливанской армии в деревне Айн-Ибль на юге Ливана подвергся обстрелу.
Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) Российского футбольного союза (РФС) рассмотрела спорные эпизоды на матчах Кубка России.
Правительство предложило отказаться от термина «умственная отсталость» и заменить его на «нарушение интеллекта», так как первый вариант является некорректным с точки зрения педагогики и психологии и ограничивает возможности детей с таким диагнозом в социализации.
Еврокомиссия выделит €125 млн в 2024 году на гуманитарную помощь Палестине.
В Российском футбольном союзе (РФС) сообщили, что на матчи национального чемпионата возвращается система определения офсайдных линий.
Президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили прокомментировал решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Сын президента США Хантер Байден считает, что республиканцы пытаются «убить его» и развалить президентство Джо Байдена. Такое заявление он сделал после того, как ему были предъявлены обвинения в неуплате налогов по девяти пунктам.
Мэр Москвы Сергей Собянин поддержал решение Владимира Путина баллотироваться на новый срок на выборах президента в марте 2024 года.
Пятикратный чемпион мира и обладатель восьми олимпийских медалей Дмитрий Саутин отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Ряд крупных ретейлеров в России поддержали предложение ограничить наценку на куриные яйца, сообщает Федеральная антимонопольная служба.
Правительство и Центробанк России до 1 мая должны будут обеспечить создание единого порядка досудебного урегулирования споров между кредиторами и физлицами. Такое поручение дал президент Владимир Путин.
Опубликован список игроков сборной Пути РПЛ на Матч звёзд Кубка России по футболу.
Следствие попросило Таганский суд Москвы продлить арест блогеру Аязу Шабутдинову в рамках дела о мошенничестве.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев заявил, что против сравнений игроков из разных эпох.
США не поддерживают призывы к немедленному прекращению огня в секторе Газа, заявил зампостпреда Соединённых Штатов при ООН Роберт Вуд во время заседания Совбеза.
Самолёт, выполнявший рейс из Минеральных Вод в Санкт-Петербург, совершил аварийную посадку в аэропорту вылета.
Легендарный тренер Олег Романцев вспомнил, как Сергей Юран устроил партнёрам взбучку в матче Лиги чемпионов.
Сигналы воздушной тревоги прозвучали на севере Израиля, сообщили в ЦАХАЛ.
Самолёт, на борту которого находятся 111 пассажиров, готовится к аварийной посадке в Ставропольском крае.
Пожар в кафе на Большой Покровской улице в Нижнем Новгороде локализован на площади 150 кв. м.
«Оранжевый» уровень погодной опасности в Москве из-за мороза продлили до вечера 9 декабря.
Если израильские военные начнут затопление туннелей в секторе Газа, они совершат военное преступление, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.