Корреспондент Le Figaro убедился: украинцы устали от войны

В Киеве и других украинских городах проходят протесты, и их лозунги чаще всего связаны с войной. Кто-то задаёт вопросы о коррупции в армии, кто-то требует отпуска и демобилизации для родных, которые уже почти два года на передовой, пишет корреспондент Le Figaro. Доходит до призывов к смене власти и парламента.

В Киеве снова протесты у городской администрации, пишет корреспондент французской газеты Le Figaro. Порой количество протестующих доходит до 800 человек, в основном это молодёжь. Демонстрации начались ещё в сентябре, при этом у них нет централизованной организации или явного лидера. Главный посыл движения: «Деньги должны идти армии». Участники протестов задаются вопросами: «Сколько средств разворовывается или инвестируется в проекты, которые считаются бесполезными? Сколько их можно было отправить на фронт? И сколько жизней солдат тогда можно было бы сохранить?»

Журналист отмечает: выступления протестующих становятся всё более радикальными. «Майдан» начался вот так!» —кричит один из них. Другая женщина не отстаёт: «Вы предатели Рады, вы коррупционеры! Это позор! Именно это правительство принесло войну Украине! Никто из нас, украинцев, не виноват в том, что сейчас происходит!»

«Наша надежда умирает! — продолжает она. — Расскажите нам, как выжить! Нас будут убивать столько, сколько мы позволим! Давайте объединимся, нас мало, нас надо услышать!» Она рассказала французскому корреспонденту, что живёт в Киевской области и в её селе не осталось мужчин: они либо мертвы, либо мобилизованы.

Звучат и призывы к «смене парламента» — больше всего критики достаётся Раде и местной администрации. Впрочем, другие протестующие не согласны: «Мы не можем сейчас призывать к смене депутатов. Это призыв к революции. Во время войны революция недопустима».

«Как мы собираемся закончить войну?» — вопрошают протестующие. Для них главным объяснением трудностей, возникших на фронте, является коррумпированность элиты. На неё они могут повлиять — в отличие от западных поставок оружия, которые сокращаются.

Другая демонстрация начинается и вовсе в подземке метро, поскольку по городу звучат сирены. Там около 250 женщин, некоторые привели своих детей. Они требуют демобилизации мужчин, которые на фронте уже более полутора лет. «Мой муж не узник, а защитник!» — гласят плакаты у некоторых. Или: «Они показали, что государство может на них рассчитывать. Но могут ли они рассчитывать на государство?»

Здесь тоже нет единой организации, женщины передают друг другу мегафон и рассказывают об испытаниях мужчин на фронте, непризнании украинского общества, но также о том, что им приходится взять на себя заботу о доме и счетах.

«Мой муж фармацевт, он не военный», — говорит одна из протестующих, уточняя, что за 22 месяца войны у него было всего десять дней отпуска. Она признаётся: «Некоторые из моих друзей-мужчин хотят пойти воевать, но отсутствие понятия предельного времени на фронте их отпугивает». Ещё одна женщина возмущается: «Это смертный приговор — держать моего мужа на передовой всё это время».

«Мой муж не давал обязательств на неопределённый срок, но был убеждён, что однажды его место займут другие. Я за мобилизацию и за то, чтобы другие мужчины ушли», — говорит одна из протестующих.

На демонстрации была и военнослужащая с позывным Тиффани, рассказывает французский журналист. Её сыну два месяца, но на фронте он провёл уже семь месяцев, будучи у матери в животе. На коляске, где спит ребенок, Тиффани написала: «Я хочу для сына живого отца, а не медали!»