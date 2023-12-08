Украинский конфликт завершится безоговорочной капитуляцией Киева, заявил в интервью Дэнни Хайфону бывший офицер морской пехоты США Скотт Риттер. По его словам, эта капитуляция произойдёт после того, как Зеленского отстранят от власти, так как он стал помехой для завершения конфликта.

СКОТТ РИТТЕР, бывший офицер разведки морской пехоты США: Не будет никакого замороженного конфликта. Лавров и Путин ясно дали это понять. И никакого урегулирования путём переговоров тоже не будет. Это тоже понятно. Будет безоговорочная капитуляция. И эта безоговорочная капитуляция произойдёт тогда, когда Зеленский будет отстранён от власти, поскольку он — помеха для завершения конфликта. Он уже не часть решения, он просто проблема.



Как он будет отстранён, ещё предстоит увидеть. Ради блага его жены и детей я хотел бы, чтобы он ушёл в отставку и бежал из страны. Если он чересчур долго будет пытаться удержаться у власти, то, думаю, он может столкнуться с яростью украинских офицеров, — ведь они чувствуют себя преданными из-за его некомпетентности, — особенно когда станет ясно, насколько он коррумпирован и насколько коррумпировано его правительство. Всем об этом известно, и это вызывает растущее недовольство. Есть люди, которым из-за этой коррупции не выплачивают пенсии, которые не получают необходимой медицинской помощи.



Соединённые Штаты полностью финансируют (Украину. — ИноТВ). В этом вся ирония: здесь, в Соединённых Штатах, у нас есть люди, которые не могут получить медицинскую помощь, у нас есть проблемы с инфраструктурой, с образованием и прочим. Но на Украине мы финансируем всю страну. Мы оплачиваем все зарплаты госслужащих, все зарплаты в армии. Мы финансируем здравоохранение. Мы финансируем ветеранов. Мы платим за всё. Мы выплачиваем зарплаты нацистам.



И у меня как у американца это вызывает обиду. Я говорю: минуточку, если вы делаете это там, то для начала сделайте это здесь. Давайте займёмся проблемой иммиграции. Давайте разберёмся с грязной водой в городе Флинт, штат Мичиган. Давайте займёмся проблемой бездомных. Давайте разберёмся со всеми этими наркоманами на улицах Сан-Франциско и Лос-Анджелеса. Давайте позаботимся об Америке!



Дата публикации 06 декабря 2023 года.