Deep Dive: плачевное состояние Украины уже читается даже во взгляде Зеленского

В последнее время в глазах Владимира Зеленского видна неуверенность, и его упадническое настроение можно понять, полагает автор YouTube-канала Deep Dive подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис. По словам аналитика, в то время как украинские войска несут тяжёлые потери, а Запад не может обеспечить даже их минимальные потребности, Россия наращивает производство вооружения и увеличивает размеры своей армии, которая получает бесценный опыт на поле боя.

Я имею в виду, что можно увидеть, что в его (Владимира Зеленского. — ИноТВ) глазах совершенно отсутствует уверенность. Он абсолютно не верит тому, что говорит своим солдатам. И он продолжает говорить о потерях. Ребята, в этом конфликте, вероятно, погибло более 200 тысяч человек. Возможно, даже больше. Скорее всего, ещё сотни тысяч были ранены. Цифры очень и очень высокие.

Вы понесли такие огромные потери и при этом ничего не добились, я имею в виду ровным счётом ничего. За последние 12 месяцев линии фронта практически не изменились. Но изменилась общая расстановка сил. Она продолжает смещаться в сторону России.

Российская оборонная промышленность сейчас работает на полную мощность. Они собираются продолжать выпускать больше артиллерийских снарядов, дронов, бронетехники, ремонтировать бронетехнику. Всё это находится под их собственным контролем.

Тем временем запасы Запада сокращаются. Запад в целом уже предоставил столько современных танков, сколько позволяли резервные возможности. Он уже отправлял артиллерийские орудия, ракетные установки, артиллерийские снаряды.

Мы не производим и толики того, что им (ВСУ. — ИноТВ) нужно. По последним данным, это покрывает около 10 процентов их потребности. И огромную часть поставок они уже использовали в летнем наступлении. Осталось не так уж и много. Россия движется в прямо противоположном направлении.

В то же время Россия расширяет свою армию. В этом году она набрала порядка 400 тысяч новых людей даже не за счёт мобилизации, а за счёт вербовки. Это более чем компенсирует её потери. Так что она (российская армия. — ИноТВ) действительно увеличилась в размерах. И в стране фактически подготовили почву для ещё одной потенциальной мобилизации, поскольку была поставлена цель получить два миллиона человек в действующих вооружённых силах в 2024 году. Время работает на Россию, а не на Украину.

И даже из того, что мы уже дали, осталось немного. И вы видите, например, что происходит в американском конгрессе. Мы уже пропустили два законопроекта о расходах, которые позволяли выделить Украине больше денег, о чём просил президент Байден. Мы не воспользовались этой возможностью.

У нас появится ещё одна возможность в январе, а затем в феврале. Неясно, выйдет ли из этого что-то, поскольку существует много споров как внутри Республиканской партии, так и между республиканцами и демократами. И этот процесс движется в противоположном направлении.

Но неважно, что они делают. Я предполагаю, что в конечном итоге они что-то примут, но, вероятно, это (одобренная помощь Украине. — ИноТВ) не достигнет 60 миллиардов долларов. Помните, в прошлом году выделили 113 миллиардов, но это ничего не изменило на поле боя. В лучшем случае они (украинцы. — ИноТВ) получат примерно половину этой суммы. И я сомневаюсь, что они её вообще получат.

Итак, повторюсь, нам придётся взглянуть в лицо суровой реальности. На каком основании кто-то может утверждать, что мы должны продолжать конфликт столько, сколько потребуется, когда нет фундаментальных оснований, показывающих, что есть хоть какой-то шанс на стратегическую победу? Кто-то может сказать: «А давайте просто продолжать в том же духе. Мы затянем войну на долгое время, что будет и дальше вредить России».

Но, ребята, вспомните то, что я вам только что рассказал. Россия становится лучше. Она увеличивает численность войск. Она модернизирует вооружение, которого становится больше. Её войска приобретают боевой опыт в крупномасштабных общевойсковых операциях, и, как мы видели, с каждым месяцем они становятся лучше.

Таким образом, чем дольше это будет продолжаться, тем выше вероятность того, что Россия в конечном итоге одержит конвенциональную победу. Украина, возможно, не сможет удержать все позиции сразу, потому что у неё не будет артиллерийских снарядов, которые она хочет, ни при каком сценарии. У России будут, и, конечно же, все остальные аспекты, связанные с этим, тоже.

Путин знает об этом. Он не проявляет никакого интереса к урегулированию конфликта и не ведёт переговоры об этом, поскольку думает, что либо он заключит сделку на своих условиях, либо в конечном итоге победит. И он может продержаться еще год или два, если потребуется. Украина не сможет.

Дата публикации 06 декабря 2023 года.