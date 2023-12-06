Hill: накричали на генерала — обсуждение помощи Киеву в сенате США превратилось в шумную перепалку

Во время секретного брифинга по Украине в сенате США, в котором изначально планировалось даже участие Зеленского, между демократами и республиканцами произошла шумная перепалка, сообщает The Hill. В частности, республиканцы попытались на этом заседании поднять вопрос о безопасности южной границы Соединённых Штатов в привязке к помощи Киеву, что вызвало недовольство демократов.

Во время секретного брифинга по Украине в американском сенате страсти накалились, когда сенаторы-республиканцы стали настаивать на обсуждении безопасности границы между США и Мексикой, в то время как лидер сенатского большинства демократ Чак Шумер и военные чиновники пытались сосредоточить дискуссию на украинском конфликте, сообщает The Hill.



Шумер обвинил лидера республиканцев в сенате Митча Макконнелла в том, что тот пытается сорвать заседание по военным потребностям Киева, переводя разговор на постороннюю тему.



Дискуссия стала настолько жаркой, что в какой-то момент сенаторы-республиканцы Том Коттон и Кевин Крамер выкрикивали вопросы находившимся в помещении высокопоставленным чиновникам администрации Байдена, в числе которых были госсекретарь Энтони Блинкен, министр обороны Ллойд Остин и председатель Объединённого комитета начальников штабов Чарльз Браун — младший.



Шумер обвинил своих коллег в неуважительном поведении по отношению к высокопоставленным военным чиновникам.



«Один из них был неуважителен и начал кричать на одного из генералов и спрашивать его, почему тот не ездил на границу», — рассказал позднее сенатор.



Шумер раскритиковал Макконнелла за то, что тот превратил брифинг в перепалку вокруг иммиграционной политики вместо фактического анализа способностей Киева сдержать Россию без дополнительной военной помощи США.



Зеленский должен был присутствовать на этом брифинге посредством защищённой видеоконференции, но незадолго до встречи отменил своё участие.