В начале украинского конфликта любой, кто пытался понять мотивацию России и учесть исторический контекст, считался марионеткой Путина. Теперь американские СМИ повторяют то, что сами же называли кремлёвской пропагандой, отмечает Hill. Ведущая программы Rising Бриана Джой Грей возмущена тем, что игры Запада привели ко стольким смертям и разрушениям, хотя Киев и Москва готовы были решить конфликт дипломатически.

БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ, ведущая Rising: Такие люди, как Миршаймер, с самого начала говорили, что для России стратегическая значимость отстаивания своей позиции настолько больше, чем для Запада, что эта прокси-война никогда не закончилась бы в пользу Америки. И хотя американцы могут заявить, что вытягивают из России ресурсы, по-настоящему важно то, что дело не решится в пользу Украины.



РОББИ СОАВЕ, ведущий Rising: Да.



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: И мы знаем, что на переговорах стороны выработали соглашения, гораздо более выгодные для Украины, ещё два года назад, до всех этих смертей, до разрушения всех этих городов, до того как неповторимые памятники архитектуры были превращены в пыль, до того как были поломаны жизни стольких людей. И мы знаем, что переговоры сорвал Запад — Великобритания и США, — пообещав Украине безусловную и бесконечную поддержку. Это… это настолько неэтично!



РОББИ СОАВЕ: И из-за чего? Из-за того что часть страны — с преимущественно русскоязычным населением, которое симпатизирует в лучшем случае обеим странам, — может получить независимость или войти в состав России? Это не производит впечатления…



Послушайте, я понимаю, что если Россия начнёт вводить войска в каждую европейскую страну, завоёвывать, свергать правительства и заявлять: «Теперь это часть России!» — то наступит время, когда мы, даже рискуя быть втянутыми в мировую войну, бросим все ресурсы на решение этой проблемы. Это баланс политического прагматизма. Они знают, что не могут так делать, потому что мы в конце концов ответим, даже ядерным оружием, если они пройдут маршем по Европе. Но они даже… они даже не забирают себе саму Украину, только часть украинской территории!



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: И это было частью той лжи, которую распространял медийный истеблишмент.



РОББИ СОАВЕ: Да, совершенно верно. При поддержке Зеленского.



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: Да, и они делали фейковые переводы речей Путина, якобы он заявлял, что хочет восстановить Российскую империю и захватить Европу. Но это неправда! И мы видим снова и снова, какие лживые истории вбрасывают, чтобы оправдать продолжение войны. И я надеюсь, что в какой-то момент мы перестанем быть такими доверчивыми, перестанем верить им. И, уж конечно, больше не будем затыкать рот правдивой журналистике, обвиняя каждого, кто хочет рассмотреть исторические события, приведшие к этому кризису, или понять мотивацию, которую честно изложила Россия, в том, что они просто повторяют российские доводы или являются марионетками Путина.



РОББИ СОАВЕ: Сейчас все повторяют российские доводы.



БРИАНА ДЖОЙ ГРЕЙ: Да, мы все сегодня марионетки Путина.



РОББИ СОАВЕ: The Washington Post. Все мы.



Дата публикации 04 декабря 2023 года.