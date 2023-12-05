Запад продолжает настаивать, что Украина является демократическим государством, однако на деле страна не имеет ничего общего с демократией, заметил в эфире TVL французский журналист-расследователь Жан-Луп Изамбер. Как напомнил эксперт, в так называемой киевской демократии недавно были отменены всеобщие выборы, оппозиционные СМИ и политические партии находятся под запретом, а церковь подвергается гонениям. Кроме того, больше восьми лет украинские власти осуществляли геноцид русскоязычных граждан, подчеркнул репортёр.

ЖАН-ЛУП ИЗАМБЕР, независимый журналист-расследователь: Итак, какова природа этой власти? Демократия? Отказ от всеобщих выборов. Демократия? Политические партии, в том числе правые, требующие мирных переговоров с Российской Федерацией, запрещены. Там были депутаты, которых убивали прямо на улице. Демократия? СМИ, не поддерживающие правительственную риторику, запрещены, в том числе СМИ правого толка, которые были закрыты за критику политики киевского правительства и Зеленского. Демократия? Когда у вас закрывают и жгут церкви, как делали нацисты во время войны, чтобы запретить богослужение православной церкви, подчинявшейся Москве.

И дальше: демократия? Здесь всё очень серьёзно, так как речь идёт о геноциде, в которому участвуют Европейский союз и, в частности, французские лидеры. Хочу напомнить слова премьер-министра Элизабет Борн, которая заявила: «Мы будем с украинцами до конца». Напоминаю, что геноцид — это вполне определённое понятие в международном праве. Это факт того или иного посягательства на какое-либо лицо на основании его этнической принадлежности, языка и так далее.

Все украинские граждане, свободно говорившие на русском языке, выражавшие свои мысли на русском, читавшие по-русски, с 2014-го по 2022 год, в течение восьми долгих лет, становились мишенями для военизированных группировок, которые, в том числе, набирались из числа неонацистов, с целью вернуть контроль… На самом деле, речь не шла о возращении контроля над потерянной территорией на востоке Украины. Речь шла об истреблении населения, выступившего против режима. Вот где корень проблемы. А это называется «геноцид».

Дата выхода в эфир 04 декабря 2023 года.