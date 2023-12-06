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СТРАНА: украинские военные жалуются на табуны мышей в окопах

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Украинские военные в социальных сетях жалуются на увеличение количества мышей в окопах. Как пишет «СТРАНА», военные говорят, что «мыши лазят везде табунами» и прогрызают личные вещи. Также солдаты отмечают, что погодные условия становятся всё более сложными.
СТРАНА: украинские военные жалуются на табуны мышей в окопах
AP
На украинских позициях увеличивается количество мышей в окопах, а также всё более сложными становятся погодные условия. Как пишет «СТРАНА», об этом свидетельствуют новые видео от украинских военных, опубликованные в социальных сетях.
 
Как сообщают военные, «мыши лазят везде табунами», что видно в роликах. Кроме того, они прогрызают личные вещи.
 
В связи с этим солдаты придумывают новые способы, как ловить грызунов, и даже создают целые системы для их отлова.
 
Как отмечает издание, также нахождение в окопах усложняется неблагоприятной погодой. Из-за похолодания на некоторых участках фронта земля начала затвердевать, а на других участках окопы частично затапливает, земля превращается в грязь.
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