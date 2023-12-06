Зеленский — талантливый лоббист, но американская палата представителей устала от его лоббистских усилий, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин. Автор также иронично отмечает, что независимо от того, как закончатся события на Украине, Зеленский сможет найти себе в США работу лоббиста или получить место в совете директоров оборонного подрядчика. «Может быть, ему даже разрешат носить военную форму», — добавляет Девлин.

Зеленский – талантливый лоббист, который обеспечил Киеву сотни миллиардов долларов от западных стран, чтобы не только помочь украинским военным, но и удержать на плаву своё правительство, пишет обозреватель The American Conservative Брэдли Девлин.



Во вторник он должен был появиться на большом экране перед конгрессменами и сенаторами во время двух отдельных брифингов, чтобы убедить их выделить Киеву более $60 млрд. Однако в последнюю минуту его участие было отменено.



Как поясняет автор, дело в том, что палата представителей США, которая совсем недавно предпринимала шаги по выделению Израилю помощи в размере $14 млрд, «устала от лоббистских усилий Зеленского».



Попытки администрации Джо Байдена протащить помощь Киеву в рамках 106-миллиардного пакета, в котором также предусмотрены деньги на поддержку Израиля и на обеспечение безопасности южной границы США, пока не увенчались успехом, несмотря на поддержку сената.



«Мы просто не собираемся и дальше выписывать чеки без указания суммы самой коррумпированной стране на планете ради самоуспокоения и ради демократов и тех республиканцев — называйте их, как хотите, — которые требуют, чтобы американские налогоплательщики ещё больше влезали в долги», — заявил конгрессмен-республиканец Скотт Перри.



Каждый лоббист время от времени терпит поражения, отмечает автор.



«Независимо от исхода событий на Украине, Зеленского наверняка будет ждать приятная работа на (улице лоббистов. — ИноТВ) Кей-стрит или в совете директоров какого-нибудь оборонного подрядчика; может быть, ему даже разрешат носить военную форму», — иронизирует Девлин.