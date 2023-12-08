Эксперт бундесвера: без США помочь Украине ЕС будет не в состоянии

Если Байдену не удастся провести помощь Киеву через конгресс, «Европе придётся решить, заполнять ли пробел, оставленный Соединёнными Штатами», — предупреждает профессор мюнхенского университета бундесвера Карло Масала в эфире телеканала Die Welt. Он указывает, что, даже если европейцы решат в дальнейшем нести тяжесть поддержки Украины в одиночку, им не удастся заменить США полностью. Наибольшая проблема у европейцев с боеприпасами, их производство уже отстаёт на несколько месяцев «и просто не в состоянии увеличиться настолько, чтобы обеспечить потребности Украины в течение длительного времени».

ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: В Германии министр обороны Борис Писториус признал задержки с поставками вооружений: «Мы поставляем, что можем, и поэтому сейчас являемся вторыми по величине поддержки для Украины».

ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР, ведущая Die Welt: Сейчас к нам присоединяется профессор Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. Мы приветствуем вас.

ТОМАС КЛЮГ: Привет.

КАРЛО МАСАЛА, военный эксперт бундесвера: Доброго дня.

ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР: К концу года военная помощь США для Украины закончится. Что это будет означать для Украины, если не будет поставок из США?

КАРЛО МАСАЛА: Это, прежде всего, будет означать, что Европе придётся решить, заполнять ли пробел, оставленный Соединёнными Штатами. Но вопрос в том, что именно, например, было в этом пакете, который сейчас хочет собрать Байден и который сейчас блокируют республиканцы. Что именно там содержалось. Ведь боеприпасы, например, которые, возможно, поставляли бы США, не могут быть заменены европейцами, если, так сказать, США отпадут. Вы только что процитировали Бориса Писториуса, который сказал, что производство боеприпасов отстаёт на несколько месяцев и просто не в состоянии увеличиться настолько, чтобы обеспечить потребности Украины в течение длительного времени.





Дата выхода в эфир 07 декабря 2023 года.