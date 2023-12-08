Эксперт бундесвера: без США помочь Украине ЕС будет не в состоянии
ТОМАС КЛЮГ, ведущий Die Welt: В Германии министр обороны Борис Писториус признал задержки с поставками вооружений: «Мы поставляем, что можем, и поэтому сейчас являемся вторыми по величине поддержки для Украины».
ФАННИ ФЕЕ ВЕРТЕР, ведущая Die Welt: Сейчас к нам присоединяется профессор Карло Масала из Университета бундесвера в Мюнхене. Мы приветствуем вас.
Ссылки по теме
-
WION: помощь Украине не гарантирована даже вне зависимости от исхода выборов в США
-
СТРАНА: Украина попросила у США самолёты F-18, C-130, C-17 и вертолёты Apache и Blackhawk
-
«Мы с Украиной не в союзе» — Писториус развеял «завышенные ожидания» от европейской помощи
-
Экс-полковник бундесвера: европейские дипломаты, взяв на себя обязанности военных, позорно провалили организацию военного производства