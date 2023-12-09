Украина не победит, сколько бы денег ей ни дали — экс-подполковник ВС США

Вливание денег в Украину не поможет закончить войну и не принесёт победу Киеву, заявил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала Stephen Gardner. США стоит предоставить лишь оружие для защиты и всячески подталкивать Украину к урегулированию путём переговоров, потому что русская армия стала больше и сильнее, а у российского ВПК значительно больше возможностей.
Сколько бы денег им ни дали, это не принесёт Украине победу в войне. И это не закончит войну. Нам нужно сделать что-то другое. И я считаю, что нам нужно сильно снизить эту цифру. Просто сказать: «Мы даём вам только оружие для защиты. Мы не дадим вам что-либо для начала какого-то нового наступления в 2024 году, которое не сработает.
Прошлое провалилось, и ещё одно уж точно не сработает, когда русская армия сейчас стала ещё крупнее, чем раньше. И у них есть промышленные возможности, чтобы производить больше. Вам надо добиться какого-то урегулирования путём переговоров.
Решайте сами! Делайте так, как вам удобнее. Можете игнорировать и продолжать сражаться. Мы предоставим вам что-то для защиты, но на этом всё».
И вот тогда они смогли бы прийти к какому-то рациональному заключению. А вот что нам совершенно не стоит делать, так это предоставлять что-либо в любом объёме без каких-либо условий. «Мы будем поддерживать вас, сколько потребуется» — я думаю, нам стоит немедленно выбросить это из лексикона.
Потому что «сколько потребуется» не значит ничего. И вообще-то, это затянет нас в очередную проигрышную авантюру, как это случилось в Афганистане, но только в большем масштабе и с гораздо большим кровопролитием.
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