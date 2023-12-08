Экс-генерал бундесвера: на Западе закончился «напускной оптимизм» по Украине
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РОЛАНД КАТЕР, генерал-лейтенант бундесвера в отставке: Доброе утро.
В первую очередь, естественно, весь мир смотрит на США, ведь это важнейший союзник, который оказывает наибольшую поддержку. Но смотрят также и на Европу, и тут в Европе у меня тоже впечатление, что она (воля. — ИноТВ) рушится, в Венгрии или в Словакии, или в Польше. А теперь, возможно, также в Нидерландах с возможным новым правительством под руководством Вилдерса. Но также и в Германии настроения больше не однозначные. Это только один из моментов. Но это неописуемо важно, ведь именно сейчас делаются вещи, которые нужно сделать, для того что бы самое позднее в начале года успешно продолжить наступление.
Нужно также зафиксировать, что и внутри Украины украинский глава Генштаба своему президенту очень ясно, совершенно иначе, чем раньше, описал сложившуюся ситуацию. В прошлом у меня часто было впечатление, что мы тут пытаемся показать напускной оптимизм, шла ли речь о британской тайной разведке (которая настолько тайная, что каждый день публиковала отчёт, где сообщала об успехах, которые я с военной точки зрения, честно говоря, никогда не видел) или о многих других, показывающих такой же напускной оптимизм. Также и мэр Киева Кличко нашёл чёткие слова о том, что нам следует перейти к реалистичной оценке ситуации.
К этому же из внутренних источников я также слышу, что в украинской армии тоже есть брожения. Хотя решимость ещё есть, есть воля к защите их отечества и, прежде всего, к отвоеванию аннексированных территорий. Они непоколебимо сохраняются. Но внутри, в руководстве вооружёнными силами, особенно среди тех, кто на фронте… я всё чаще слышу, что украинские силы там устали. Но кого это удивляет, при такой погоде, температурах и непрерывной работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
Такое вот у меня впечатление и может быть, единственная хорошая новость в том, что этот наземный бой, можно сказать, зашёл сейчас в тупик из-за погодной ситуации. Из-за этого все сейчас сконцентрируются на весне, чтобы затем продолжить с новым импульсом, новым энтузиазмом и новыми инициативами, которые должны отличаться от предыдущих. В противном случае я также боюсь, что и эта кампания потерпит неудачу.
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