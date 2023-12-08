Экс-генерал бундесвера: на Западе закончился «напускной оптимизм» по Украине

СМИ на Западе отмечают исчезновение «силы воли к сопротивлению Путину». С тем, что это так, согласен и генерал-лейтенант бундесвера в отставке Роланд Катер. В интервью телеканалу Die Welt он отмечает, что СМИ на Западе прекратили демонстрировать «напускной оптимизм», который, по его мнению, «с военной точки зрения» никогда не имел оснований. Сами украинцы тоже «реалистичнее описывают ситуацию». Следующий военный сезон для Украины тоже грозит быть провальным без новых инициатив.

Обо всём этом мы хотим поговорить. В нашей студии генерал-лейтенант в отставке Роланд Катер. Добро пожаловать, прекрасно что вы с нами.

РОЛАНД КАТЕР, генерал-лейтенант бундесвера в отставке: Доброе утро.

Да, давайте тогда начнём вот с этого: не только в Германии не хватает денег, также и у (другого. — ИноТВ) западного сторонника — США, самого большого и важного спонсора. Между строк здесь слышится сопротивление. Что будет означать как минимум частичное исчезновение воли, что-нибудь массивно противопоставить военной кампании Путина?

РОЛАНД КАТЕР, генерал-лейтенант бундесвера в отставке: Я могу только согласиться с уже сказанным. У меня тоже сложилось впечатление неделю назад, около 10 дней, что она (воля. — ИноТВ) рушится. С моей точки зрения, это не только из-за денег. Очевидно, что в основе много причин.



В первую очередь, естественно, весь мир смотрит на США, ведь это важнейший союзник, который оказывает наибольшую поддержку. Но смотрят также и на Европу, и тут в Европе у меня тоже впечатление, что она (воля. — ИноТВ) рушится, в Венгрии или в Словакии, или в Польше. А теперь, возможно, также в Нидерландах с возможным новым правительством под руководством Вилдерса. Но также и в Германии настроения больше не однозначные. Это только один из моментов. Но это неописуемо важно, ведь именно сейчас делаются вещи, которые нужно сделать, для того что бы самое позднее в начале года успешно продолжить наступление.



Нужно также зафиксировать, что и внутри Украины украинский глава Генштаба своему президенту очень ясно, совершенно иначе, чем раньше, описал сложившуюся ситуацию. В прошлом у меня часто было впечатление, что мы тут пытаемся показать напускной оптимизм, шла ли речь о британской тайной разведке (которая настолько тайная, что каждый день публиковала отчёт, где сообщала об успехах, которые я с военной точки зрения, честно говоря, никогда не видел) или о многих других, показывающих такой же напускной оптимизм. Также и мэр Киева Кличко нашёл чёткие слова о том, что нам следует перейти к реалистичной оценке ситуации.



К этому же из внутренних источников я также слышу, что в украинской армии тоже есть брожения. Хотя решимость ещё есть, есть воля к защите их отечества и, прежде всего, к отвоеванию аннексированных территорий. Они непоколебимо сохраняются. Но внутри, в руководстве вооружёнными силами, особенно среди тех, кто на фронте… я всё чаще слышу, что украинские силы там устали. Но кого это удивляет, при такой погоде, температурах и непрерывной работе 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.



Такое вот у меня впечатление и может быть, единственная хорошая новость в том, что этот наземный бой, можно сказать, зашёл сейчас в тупик из-за погодной ситуации. Из-за этого все сейчас сконцентрируются на весне, чтобы затем продолжить с новым импульсом, новым энтузиазмом и новыми инициативами, которые должны отличаться от предыдущих. В противном случае я также боюсь, что и эта кампания потерпит неудачу.





Дата публикации 06 декабря 2023 года.