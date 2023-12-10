AC: поддерживать притязания Киева на Крым — всё равно что мечтать о третей мировой

Во время предвыборных дебатов у Никки Хейли спросили, за какие три области на Украине сейчас идёт борьба. После долгих размышлений она ответила: «Донецк, Луганск и Крым», хотя на самом деле речь идёт о Луганске, Донецке и Запорожье, отмечает автор статьи в The American Conservative. По его словам, если говорить про Крым, то это равносильно мечтам о третьей мировой войне, в которой участвовали бы в том числе и американцы.

На дебатах политиков, которые стремятся к выдвижению в президенты, Никки Хейли получила большую порцию критики. Обычно те, кого сильно критикуют, потом растут в опросах, но с ней и этого не случилось: она выросла лишь на 3% за последние два месяца, и то благодаря тому, что другие соперники вышли из гонки, пишет The American Conservative.

Хейли неоднократно получила вопрос о том, откуда у неё деньги. Ей напомнили, что, когда она покинула свой пост в ООН, она была на мели. Но затем она заключила контракт с военными, а также вошла в совет директоров Boeing и стала ездить по стране, выступая с речами на десятки тысяч долларов. «Теперь вы мультимиллионер, — сказал Вивек Рамасвами, который тоже стремится к выдвижению. — Эта математика не сходится. Это усугубляет тот факт, что вы коррумпированы».

Но большая часть дебатов была посвящена внешней политике, а не проблемам Америки. Хейли задали вопрос и про её заявления по Ирану. «Нет, я не говорила, что пришло время бомбить Иран, — ответила она. — Но я вам скажу, я имела дело с Ираном каждый день, когда была в ООН, и они реагируют только на силу. На что они не реагируют, так это на то, что, когда они наносят 140 ударов по нашим мужчинам и женщинам в Сирии и Ираке, а мы ничего не делаем — лишь наносим несколько небольших ответных ударов. Вы должны ударить их, ударить сильно и дать им это понять. Это единственный способ добиться ответа».

Хейли утверждает, что не хочет отправлять американских военных в Израиль или на Украину. Она также сказала, что нынешних санкций недостаточно. Автор статьи возмущается: «Как ещё разумный человек должен интерпретировать это, если не как лицемерие Хейли, когда она говорит, что не хочет бомбить Иран? Хейли говорит, что не стоит волноваться, потому что она нанесёт удар только по «их инфраструктуре в Сирии и Ираке». Но если Хейли считает, что нападение ХАМАС на Израиль в октябре было нападением на Америку, могут ли иранцы использовать ту же самую логику?»

Более того, по словам журналиста, ответ Хейли показывает: у неё нет концепции действий по обострению напряжённости. Игроки в регионе могут с лёгкостью нанести удар по чрезмерно растянутым силам США. У США на Ближнем Востоке 40 тыс. военнослужащих: есть, куда бить.

Хейли верит в заговор: Россия, Китай и Иран, по её словам, работают вместе, чтобы уничтожить Америку. По её мнению, вторжение ХАМАС в Израиль стало подарком Путину: «ХАМАС вторгается в Израиль и убивает этих людей в день рождения Путина».

«Сейчас нет никого счастливее Путина, потому что всё внимание Америки от Украины внезапно перешло к Израилю, и они надеялись, что это произойдёт», — сказала Хейли. По её словам, тайванцы помогают Украине, потому что если выиграет Киев, то Китай не станет вторгаться на Тайвань. А украинцы хотят помочь израильтянам, потому что, если победит Иран, победит и Россия.

«Внешнеполитический опыт — это не то же самое, что внешнеполитическая мудрость, — сказал Рамасвами. — И я думаю, что в вопросе внешней политики существует одна общая черта, которая объединяет Джо Байдена и Никки Хейли. Ни один из них не может даже назвать вам три области на востоке Украины, воевать за которые они хотят послать наших солдат».

«Она понятия не имеет, как, чёрт возьми, называются эти области, но хочет послать наших сыновей и дочерей, наши войска и нашу военную технику сражаться за них. Так что выбросьте из головы миф, который вам пытаются внушить, будто человек, который недолго пробыл на своём посту в ООН, а затем получил 8 миллионов баксов, имеет реальный опыт во внешней политике», — приводит издание слова Рамасвами.

И на самом деле Хейли в течение четырёх минут и пяти секунд не могла назвать три области на востоке Украины, за которые идёт борьба. В конце концов она сказала: «Донецк, Луганск** и Крым*». Но автор статьи отмечает, что это неправильный ответ. Правильный ответ — Донецк, Луганск и Запорожье. «Единственный сценарий, при котором Крым звучит в ответе, — это если вы мечтаете привести США к третьей мировой войне», — пишет автор статьи.

«Судя по всему, Хейли мечтает именно об этом», — продолжает он. «Вы покончите с Украиной, если вы пойдёте и скажете Украине, что мы пригласим вас в НАТО», — заявила Хейли. В таком случае Путин будет знать, что ему нужно разработать стратегию выхода из ситуации. «Если Путин продолжит воевать с Украиной и они вступят в НАТО, тогда нам придётся воевать», — отметила политик.

Но в своих ответах Хейли говорила в большей степени о том, что лучше для Украины и Израиля, чем о том, что лучше для Америки. «Украинцы и израильтяне не хотят американских военных, — заявила Хейли. — Они хотят выиграть в одиночку». Так что она заверила, что Америка не станет отправлять своих военных на эти конфликты.

«Проблема для Хейли, конечно, в том, что при Байдене США уже имеют вспомогательный персонал на местах и продолжают тратить миллиарды только на то, чтобы удержать украинское правительство на плаву», — пишет автор статьи в The American Conservative.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).



** Донецкая и Луганская народные республики, а также Запорожская и Херсонская области вошли в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство их жителей на референдуме, проведённом с 23 по 27 сентября 2022 года (прим. ИноТВ).