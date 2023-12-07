Рамасвами: американские неоконы хотят отправить войска на Украину, но не способны даже назвать её области

На дебатах республиканцев кандидат в президенты США Вивек Рамасвами обрушился с критикой на Джо Байдена и своих оппонентов, которые продолжают втягивать Вашингтон в бессмысленный конфликт с Москвой. При этом, по его словам, все эти ярые сторонники Украины имеют смутные представления о её географии.

ВИВЕК РАМАСВАМИ, кандидат в президенты США: Внешнеполитический опыт — это не то же самое, что внешнеполитическая мудрость. Я хочу, чтобы все, кто смотрит нас дома, отметили, что я был первым, кто сказал, что нам нужно разумное мирное соглашение по Украине.

Сейчас многие неоконсерваторы незаметно переходят к этой позиции. За исключением Никки Хейли и Джо Байдена, которые до сих пор поддерживают эту, как я считаю, бессмысленную войну на Украине.

И я думаю, что в вопросе внешней политики существует одна общая черта, которая объединяет Джо Байдена и Никки Хейли. Ни один из них не может даже назвать вам три провинции на востоке Украины, воевать за которые они хотят послать наших солдат.

Посмотрите на неё (реакцию Хейли. — ИноТВ). Вот что я хочу донести до народа: эти люди… я имею в виду, она понятия не имеет, как, чёрт возьми, называются эти провинции, но хочет послать наших сыновей и дочерей, наши войска и нашу военную технику сражаться за них.

Так что выбросьте из головы миф, который вам пытаются внушить, будто человек (Хейли. — ИноТВ), который недолго пробыл на своём посту в ООН, а затем получил 8 миллионов баксов, имеет реальный опыт во внешней политике. Человек со стороны видит всю ситуацию насквозь.

Посмотрите на пустое выражение её лица (Хейли. — ИноТВ). Она не знает названий провинций, за которые хочет воевать. И тут же (в аудитории. — ИноТВ) сидят её кукловоды — спонсоры. Они контролируют её, как марионетку.

Дата публикации 07 декабря 2023 года.