AP: сенаторы-республиканцы не поддержали помощь Киеву, вынуждая Байдена пойти на уступки по границе

Байден раскритиковал сенаторов-республиканцев, которые не поддержали выделение Киеву десятков миллиардов долларов в виде помощи, сообщает Associated Press. Между тем он просигнализировал о своей готовности пойти на изменения пограничной политики, которых добиваются законодатели от Республиканской партии.
После того как республиканцы в сенате США в среду заблокировали выделение десятков миллиардов долларов военной и экономической помощи Киеву, американский президент Джо Байден раскритиковал их тактику, назвав её «ошеломляющей» и опасной, сообщает Associated Press.
«Они готовы буквально прострелить Украине колени на поле боя и нанести при этом ущерб нашей национальной безопасности», — посетовал он.
Глава Белого дома предупредил, что если конгресс не сможет одобрить пакет военного финансирования Украины, Израиля и прочих вопросов национальной безопасности на сумму почти $110 млрд, то это повлечёт ужасные последствия для Киева и станет «подарком» Владимиру Путину.
При этом Байден просигнализировал о своей готовности пойти на изменения пограничной политики, которых добиваются законодатели от Республиканской партии.
Это заявление американского лидера породило, по крайней мере, некоторую надежду на то, что в ближайшие дни может быть достигнут определённый прогресс. Однако сенаторы от обеих партий признали, что для заключения соглашения им придётся действовать быстро, поскольку в этом году работать конгрессу осталось всего несколько дней.
В статье отмечается, что даже если президент и сенаторы каким-то образом найдут способ продвинуться в вопросе безопасности южных границ, то любое их соглашение столкнётся с серьёзными препятствиями в палате представителей. Радикально настроенные консерваторы, которые контролируют нижнюю палату конгресса США, пообещали заблокировать подобные договорённости, если те не будут включать широкий спектр решительных мер с сфере пограничной и иммиграционной политики.
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