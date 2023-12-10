Tucker on X: пока США руководит «кучка невежд», ни о каком мире не может идти и речи

Если США намерены бороться за демократию, им стоит начать со смены собственного правительства и их «марионетки» Зеленского. Такое мнение в интервью Такеру Карлсону высказал отец Гонсало Лиры, американца, который был арестован СБУ за критику Зеленского. Конфликта на Украине можно было избежать: для этого Киеву было достаточно не идти на поводу у США и отказаться от членства в НАТО. Но пока из Белого дома не уйдёт «кучка невежд», США продолжат разжигать войны и втягивать в них другие страны.

Если мы хотим защитить демократию во всём мире, давайте начнём с того, что уберём эту марионетку по фамилии Зеленский. И распустите уже конгресс США раз и навсегда, ради всего святого. Этот человек (Джо Байден. — ИноТВ), его речи... Его пора остановить. США катятся вниз с каждым днём, Такер. Китайцы нас опережают. Что за внешнюю политику мы ведём?

Хуже всего то, что они там, судя по всему, не знают истории, потому что в Белом доме сидит кучка невежд. Горбачёв предложил Джорджу Бушу— старшему: «Мы прекратим существование СССР как такового, а вместе с ним прекратит существование и Варшавский договор, который стал нашим ответом НАТО. Но дайте мне гарантию, что страны, которые сегодня входят в Советский Союз и станут независимыми государствами, никогда не присоединятся к НАТО».

Единственное, о чём просил Путин, — это чтобы Украина не связывалась с альянсом НАТО. Он не хотел быть окружённым странами НАТО. Точно так же, как в своё время Джон Кеннеди не хотел, чтобы СССР размещал ракеты на Кубе. Это одно и то же. Но главный вопрос: что было бы, если бы Украина согласилась не связываться с НАТО? Ничего бы не случилось. Не было бы никакого российского вторжения.

Как вы уже говорили, США разбрасываются деньгами, и это очень дорого нам обходится. Это дорого обходится военным, и с каждым днём становится всё хуже. Всё население США недовольно. Постоянно проходят протесты, теперь у нас новая проблема — Израиль. Куда мы движемся? Когда мы вновь станем той великой нацией, которой когда-то были? Или уже слишком поздно, Такер?

Нам нужно сменить правительство. Нельзя, чтобы этот президент продолжал продвигать такую политику. Это неправильный курс. Мир начинает ненавидеть США.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.