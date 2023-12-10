Большая часть денег, выделенных Соединенными штатами, скорее всего была украдена, ведь на Украине «полно преступников», —заявил отставной полковник США Лоуренс Уилкерсон в интервью Judging Freedom. У власти в стране находятся сплошь коррупционеры. Запад лишь пытается изобразить Украину «как демократию», но она таковой не является.

Что случится с 68 миллиардами, если, не дай Бог, Конгресс решит отдать их Джо Байдену? Они будут просто украдены? Как было украдено столько из 113 000 000 000 млрд. долларов, которые мы им уже дали?

ЛОУРЕНС УИЛКЕРСОН, полковник армии США в отставке: Возможно. Я уже говорил, что занимался Украиной в начале двухтысячных. Я был своего рода человеком Пауэлла по проблемам того времени. И скажу вам, я сказал ему, что это клептократия. Как и Албания, как Черногория, это клептократия. Здесь полно преступников. Мужчины, женщины, старики, молодые. Там полно преступников. Мы пытаемся изобразить ее как демократию Джефферсона, а на самом деле это не так.

Большая часть этих денег, вероятно, исчезла. Интересно, в чьи сундуки они попали. На самом деле, мы можем финансировать кого-то из тех, кто финансирует Владимира Путина, если уж на то пошло. Это безумие - вкладывать такие деньги в место, которое имеет послужной список, о котором может прочитать каждый.

Посмотрите на сделки Джо Байдена или сына Джо Байдена с Украиной и Китаем через Украину. Это лишь верхушка айсберга. Я смотрю на Юлию Тимошенко, на Януковича и других. Все они были преступниками, закоренелыми преступниками. Неважно, были ли они русскими, украинцами или кем-то еще. Они были преступниками. Они не ушли.

Это все еще большая часть правительства Украины. Я чувствую в своем сердце жалость ко всем тем молодым мужчинам и женщинам, которые пошли туда, проливали кровь и умирали за свою землю на Украине, когда у них такое коррумпированное правительство. Я не знаю о Зеленском. Я знаю, что до того, как он стал президентом, он выступал в Москве на московской сцене как комик, свободно говорящий по-русски. Так что я понятия не имею, каковы полномочия Зеленского, но я знаю, каковы полномочия остальных.

Дата выхода в эфир 10 декабря 2023 года.