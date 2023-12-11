WION: Зеленский едет в Вашингтон просить помощи, но республиканцы настроены скептически

В рамках своего первого визита в Латинскую Америку в минувшее воскресенье Владимир Зеленский встретился с президентами Эквадора, Парагвая и Уругвая на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея, в попытке заручиться поддержкой стран глобального Юга. После этого Зеленский вновь направится в Вашингтон, чтобы постараться убедить республиканцев изменить позицию и прекратить блокировать выделение дополнительной помощи для Украины, передаёт WION.

Хорошо, а теперь мы переключим внимание на президента Украины Владимира Зеленского, который на этой неделе поедет в Вашингтон, чтобы встретиться с президентом Джо Байденом.



Итак, Зеленский будет отстаивать свою позицию перед республиканцами, которые выступают против того, чтобы отправлять ещё больше денег Украине для борьбы с Россией. И всё это происходит на фоне предупреждений о том, что помощь закончится уже через несколько недель.



В заявлении Белого дома говорится, что на встрече два лидера обсудят насущные потребности, с которыми сталкивается Украина. Эта встреча состоится в тот момент, когда Белый дом надеется договориться с конгрессом насчёт выделения военной помощи Украине и Израилю.



В офисе Зеленского заявили, что украинский лидер прибудет в Вашингтон в понедельник и встретится с Байденом во время рабочего визита, программа которого будет включать серию встреч и переговоров.



Согласно поступающим сообщениям, украинского президента также пригласили выступить перед американскими сенаторами в Капитолии во вторник. И в тот же день в Капитолии также состоится частная встреча Зеленского со спикером палаты представителей США Майком Джонсоном.



В число ключевых тем, которые будут затрагиваться в рамках его визита, входит сотрудничество между США и Украиной в оборонной сфере, в частности путём реализации совместных проектов по производству вооружений и систем ПВО.



Ранее в воскресенье Зеленский прибыл в Аргентину, где встретился с президентами Эквадора, Парагвая и Уругвая на инаугурации нового президента Аргентины Хавьера Милея. В центре внимания первой поездки Зеленского в Латинскую Америку — стремление Украины заручиться поддержкой стран глобального Юга в борьбе Украины против России, продолжающейся уже на протяжении 21 месяца.



Глава администрации президента Украины также заявил, что делегация Киева обсудила с лидерами Эквадора, Парагвая и Уругвая формулу достижения мира на Украине. Зеленский надеется созвать в следующем году Глобальный мирный саммит и продвигает мирный план, который предусматривает полный вывод российских войск с территории Украины и признание её постсоветских границ по состоянию на 1991 год.



Зеленский заявил, что у него также состоялся откровенный разговор с премьер-министром Венгрии на полях церемонии инаугурации президента Аргентины Хавьера Милея. Эта встреча проходила на фоне угроз со стороны Орбана заблокировать выделение дополнительной финансовой поддержки ЕС для Киева и его активного противодействия вступлению Украины в Евросоюз.



Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.