France 24: на Украине опасаются «эффекта домино» после провала США по выделению нового пакета помощи Киеву

Население Украины встревожено тем, что после прекращения поддержки со стороны Соединённых Штатов от страны могут отвернуться и другие союзники, передает France 24. На Украине также понимают, что без военной поддержки обороняться станет почти невозможно. Недовольны люди и политикой украинского правительства, которое пытается игнорировать надвигающиеся проблемы.

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Люди определённо встревожены. Люди, с которыми я разговаривал сегодня утром, говорили, что опасаются «эффекта домино» — того, что если Соединённые Штаты перестанут поддерживать Украину, то и другие союзники Украины начнут отворачиваться от страны. Я думаю, что это довольно распространённое опасение.

Сегодня утром я был в Буче, другом городе в Киевской области, и спросил проходящую мимо женщину, что она думает об этих новостях из США, и она просто ответила: «Один из моих сыновей был убит на передовой. Я просто хочу, чтобы Украина выиграла войну и чтобы мой сын вернулся домой». Можно сказать, что она даже не хотела думать о том, что произойдёт с этой американской помощью. И я думаю, что именно поэтому президент Зеленский старался не говорить об этом много. В своих видеообращениях к нации за последние три дня он ни разу не упомянул всю эту сагу. Зато он упомянул о новом обещании Японии оказать помощь Украине на несколько миллиардов долларов и о заключённом соглашении о помощи США в производстве оружия на Украине.

Но все знают, что этого будет недостаточно, чтобы обеспечить то, что действительно необходимо. Страна определённо знает, что без этой помощи США будет очень, очень трудно продолжать обороняться от российского вторжения. Поэтому я думаю, что некоторые из реакций, которые я получаю, — это своего рода отрицание и настоящий шок от того, что это действительно происходит.

Но отрицания, когда вы говорите с экспертами, подкрепляются рациональными аргументами, что, возможно, всё ещё есть достаточно хорошие шансы, что конгресс США рано или поздно проголосует по этому пакету помощи, а тем временем у Украины есть другие источники дохода, которые она может использовать для покупки оружия, возможно, на деньги МВФ. Именно на это надеялся один экономист, с которым я беседовал вчера.

И на фоне этих вопросов о поддержке — вы знаете, что мы приближаемся к наступлению холодов. Конечно, мы видим, что там, где вы находитесь, Гулливер, уже идёт снег. Кого украинцы винят в сложившейся ситуации?

ГУЛЛИВЕР КРЭГГ, корреспондент France 24: Ну, я думаю, что украинцы по-разному оценивают ситуацию в США, более хладнокровные из них просто говорят, что Украина в данный момент является жертвой внутриполитических разборок в Соединённых Штатах и ничего не может с этим поделать. Другие же злятся на Соединённые Штаты и других западных партнёров Украины за то, что они предоставили оружие и ожидали от Украины невероятно успешного контрнаступления, в то время как на самом деле предоставленного ими оружия, как сказал один ветеран, которого я слышал сегодня утром по радио, гораздо меньше, чем требуется. Гораздо меньше, например, чем то, которым американцы обеспечили себя, когда противостояли сопоставимым по численности силам Саддама Хусейна в Ираке в 2003 году. И если они вдруг оказались настолько разочарованы тем, что контрнаступление не принесло ожидаемых результатов, что решили вообще отказаться от помощи стране, то украинцы отреагировали на это с некоторым возмущением. При всём при этом возникают вопросы и по поводу подхода украинского правительства.