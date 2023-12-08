Economist: европейская поддержка Киева вполне может рухнуть из-за политического паралича в США

Америка и Европа устают от затяжной войны на Украине, констатирует Economist. Конгресс США заблокировал очередной пакет помощи. Даже проукраински настроенные республиканцы настаивают на том, что прежде всего надо навести порядок на южной границе Штатов. В нынешней обстановке всё больше растут сомнения в способности европейских союзников Украины сдерживать свои обещания, ведь теперь нагрузка на них возросла.

Запас демократии в США на исходе, предупреждает Economist. Во всём виноват политический паралич, а именно действия республиканцев, которые заблокировали законопроект о выделении дополнительных расходов на поддержку Украины, Израиля и Тайваня, несмотря на предупреждения, что средства для Украины закончатся к концу года.

Издание отмечает, что даже проукраински настроенные республиканцы настаивают на том, что демократы прежде всего должны согласиться на жёсткий контроль миграционных потоков через южную границу США. И лишь потом можно обсуждать одобрение пакета помощи в размере $111 млрд.

Президент Байден наконец признал, что что пограничная система находится не в самом лучшем состоянии, назвав её «сломанной». При этом требования республиканцев он считает «экстремальными». Таким образом, решения пока не найдено, переговоры будут продолжаться. Однако некоторые эксперты предупреждают, что если не принять решение до начала 2024 года, то в предвыборный сезон сделать это будет практически невозможно.

Не секрет, что американские поставки оружия Киеву стремительно сходят на нет. До сих пор основным инструментом таких поставок было президентское распоряжение о сокращении вооружений (PDA). С его помощью Пентагон может отправлять оружие из своих запасов, которые затем восполнялись.

По подсчётам Economist, у Пентагона должно оставаться около $5 млрд на специальном счету PDA, но менее $1 млрд в резерве для пополнения запасов оружия. Вряд ли руководство ведомства согласится отдавать больше оружия, чем они смогут восполнить.

Как сообщает издание, США предоставили Украине военной помощи на $44 млрд. Из них $25 млрд — по программе PDA. Пик платежей был достигнут в январе, когда Америка активно вооружала Киев для подготовки к летнему контрнаступлению.

Другим способом вооружения была покупка оружия у компаний в рамках Инициативы по содействию безопасности Украины. Однако главный минус такой схемы — сроки. Поставки могут занять месяцы и даже годы.

Эффект от происходящего заметен прежде всего на фронте. За летние месяцы ВСУ расходовало от 220 тыс. до 240 тыс. снарядов большого калибра ежемесячно, но затем этот показатель снизился до 80-90 тыс. в месяц. Но даже такие цифры значительно превышают возможности производства оружия в Америке и Европе. Для них этот показатель составляет 28 тыс. и 25 тыс. соответственно.

На фоне ослабевающей американской поддержки нагрузка неизбежно ложится на плечи европейцев. По данным Economist, общая помощь Европы составила около €148 млрд, что более чем вдвое превышает помощь Вашингтона (она по данным на 31 октября составила €71 млрд).

Более того, европейцы, в отличие от американцев, взяли на себя долгосрочные обязательства перед Украиной. И их военная помощь также опережает помощь США. Однако европейцы подводят Киев со сроками. Издание констатирует, что Европа не сможет выполнить своего обещания поставить миллион снарядов к марту.

В нынешней обстановке всё больше растут сомнения в способности европейских союзников Украины сдерживать свои обещания в целом. Словакия уже перестала помогать Киеву, Венгрия блокирует новый транш помощи ЕС на сумму €50 млрд, а правительственный бюджет Германии и вовсе находится в состоянии хаоса.

Тем временем Россия активно наращивает производство боеприпасов и уже обгоняет Запад по этим показателям, признаёт Economist. У ВСУ не остаётся иного выхода, кроме как готовиться к обороне. И неизвестно, смогут ли они выстоять, ведь слишком многое сейчас зависит от капризов западной политики. Если американские конгрессмены не договорятся о помощи, то и европейская поддержка Киева вполне может рухнуть.