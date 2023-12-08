Le Figaro: Украина проигрывает — дождь и холод парализуют солдат

Украина находится во всё большей изоляции, Запад не смог сдержать обещания и поставить ей достаточное количество боеприпасов, пишет Le Figaro. А без боеприпасов идти в наступление невозможно. «Украина проигрывает. Вопрос в том, начнутся ли переговоры этой зимой или следующей», — говорят эксперты.

Украинский конфликт замедлился, пишет автор статьи в Le Figaro Николя Баротт. Хотя боевые действия продолжаются на всей линии фронта, ни в одном месте не стоит ожидать стратегического прорыва, отмечает он. А о более широком наступлении и думать не стоит: «дождь и холод начинают парализовывать солдат».

«Авдеевка должна пасть», — говорят французские военные эксперты. Они отмечают: хочется верить, что украинцы не повторят ошибку Бахмута, отчаянная оборона которого им дорого обошлась в плане человеческих жизней и боеприпасов.

У украинской армии уже нет достаточных вооружений. Запад не смог сдержать обещаний, и его помощь упала до самого низкого уровня за всё это время. Европейцы обещали поставить миллион снарядов, но не осилили этот объём, хотя и его Киеву было бы мало. Россия за год выпустила около десяти миллионов снарядов. «Украина оказывается во всё большей изоляции на фоне России», — делает вывод автор статьи.

Киевские власти поняли, что раз они больше не могут рассчитывать на своих партнёров, то теперь нужно строить инфраструктуру по производству оружия на своей территории. И новые контракты заключаются уже с этим условием.

Но при этом эксперты напоминают, что поле боя всегда динамично: рано или поздно позиционная война может превратиться в активную. Поэтому каждая сторона продолжает оказывать давление, несмотря на минимальные успехи.

Но украинской армии приходится беречь боеприпасы. А без снарядов невозможно провести наступательную операцию — можно разве что проводить операции по преследованию противника. И чтобы удержаться на земле, украинцам нужно создать систему убежищ.

При этом Киев делает ставку на то, что России нужно время, чтобы восстановить силы, оснастить их и пополнить свои запасы. У России есть превосходство в плане беспилотников, артиллерии и минирования, отмечают эксперты. А преимущество Украины состоит в наличии высокоточных ракет, таких как Scalp и Storm Shadow. Но они поставлялись в очень ограниченных количествах, напоминает автор статьи.

Украина недавно нанесла удар по железнодорожной линии, соединяющей Россию и Китай, чтобы Россия не могла получать китайское оружие. «Но эта тактика комариных укусов способна лишь замедлить российские военные усилия. Волны атак дронов на российскую территорию также снизились по интенсивности», — пишет журналист.

России пришлось озаботиться тем, как сберечь свои военно-воздушные силы. Кремль особенно хочет сохранить свои стратегические силы, которые должны нести ядерное оружие. «Поставленные Западом системы ПВО спасли небо украинских городов от разрушительных бомбардировок. Если бы Запад прекратил предоставлять эти системы, почти наверняка русские начали бы рейды с катастрофическими последствиями», — пишет в своём отчёте Институт изучения войны.

Провал украинского контрнаступления укрепил разочарование, которое в Штатах испытывают по отношению к Украине, пишет автор статьи. «Президент России выиграл этот раунд» — отмечает он.

Будущее Украины зависит от того, будет ли Запад ей помогать, пишет Le Figaro. При этом украинцы постараются в долгосрочной перспективе обновить свои силы, ведь их цель — иметь армию стандарта НАТО. «Украина проигрывает, — приводит издание слова одного из своих экспертов. — Вопрос в том, начнутся ли переговоры этой зимой или следующей».