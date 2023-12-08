Le Figaro: Украина проигрывает — дождь и холод парализуют солдат
Самолёты авиакомпаний Skywest Airlines и GoJet Airlines столкнулись в аэропорту Чикаго.
Премьер-министр Баварии, председатель Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зёдер резко осудил правящую коалицию за затягивание с принятием бюджета на 2024 год. Германия «ещё глубже скатывается в кризис», считает он.
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко раскритиковала новые условия Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску россиян и белорусов к летним Играм 2024 года в Париже.
В секторе Газа отсутствуют условия для эффективной доставки гуманитарной помощи, заявил на заседании СБ ООН Генсек организации Антониу Гутерреш.
Индивидуальные нейтральные спортсмены из России и Белоруссии не получат дополнительной возможности отобраться на Игры в Париже.
Президент Федерации фехтования России (ФФР) Ильгар Мамедов призвал со сдержанным оптимизмом отнестись к решению Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов до летних Игр 2024 года в Париже.
Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен призвала ОКР обсудить все нюансы с МОК о допуске россиян к Олимпиаде в Париже.
В России появилась новая почтовая марка с изображением основателя ЛДПР Владимира Жириновского, ушедшего из жизни в апреле 2022 года.
Мировой судья Таганского района Москвы оштрафовал Google на 4 млн рублей за отказ удалить с платформы YouTube ролики с фейками об СВО.
Президент России Владимир Путин традиционно проводит совещания в преддверии начала работы по подготовке к прямой линии. Информацию об этом предоставил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Бывшая легкоатлетка и заслуженный мастер спорта России Иоланда Чен отреагировала на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Белорусский президент Александр Лукашенко проводит встречу с президентом Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.
Российская премьер-лига (РПЛ) объявила, что матч 18-го тура «Локомотив» — «Урал» состоится, несмотря на мороз в Москве.
В Международном олимпийском комитете (МОК) сообщили, что решение о мелодии, которая заменит гимн России на церемониях летних Игр 2024 года в Париже, будет принято позже.
В кафе на улице Большая Покровская в Нижнем Новгороде произошёл пожар.
Число вопросов к прямой линии с президентом Владимиром Путиным превысит миллион, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Ответить удастся только на несколько десятков вопросов, однако весь массив обращений будет в дальнейшем обрабатываться Общероссийским народным фронтом в содействии с регионами.
Российский президент Владимир Путин поручил организовать производство специализированного лечебного питания и его компонентов на территории России.
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова положительно оценила решение Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов на летние Игры 2024 года в Париже.
Руководитель управления Росприроднадзора по Якутии задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.
Бывший министр спорта России Павел Колобков отреагировал на решение Международного олимпийского комитета (МОК) допустить россиян к Олимпиаде 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Руководство Молдавии настаивает на евроинтеграции, чтобы удержаться у власти. При этом шансы на вступление Молдавии в ЕС крайне малы. Такое мнение высказали в оппозиционной партии «Шанс».
В Международном олимпийском комитете (МОК) заявили, что российская символика будет запрещена на Играх в Париже.
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила Герою ДНР Артёму Жоге обвинения в государственной измене после беседы с президентом России Владимиром Путиным.
Новый рекорд по линии потребления энергомощности в России зафиксировали в Минэнерго. В ведомстве сообщили, что 8 декабря этот показатель составил 168,8 тыс. МВт.
Верховная рада Украины приняла закон о создании Национального военного мемориального кладбища. Оно будет расположено в Киевской области в селе Гатном.
Допущенные к Олимпийским играм в Париже российские спортсмены будут должны подписать обновлённые условия участия в турнире.
Российские власти считают, что спор между Венесуэлой и Гайаной должен быть решён с помощью мирных взаимоприемлемых решений.
Авария с участием кроссовера Hyundai Creta и грузовика DAF, которая произошла 8 декабря на дороге А-300 в Самарской области, унесла жизни четырёх человек. Об этом сообщили в региональном главке МВД.
На Олимпиаду в Париже россияне будут приглашаться в качестве нейтральных спортсменов.
Суд обязал бизнесмена Сергея Полонского выплатить 20 млн рублей в пользу предпринимателя Олега Дерипаски.
Минздрав сектора Газа сообщил, что в результате израильских ударов по анклаву 17 487 человек погибли.
Только 11 индивидуальных спортсменов из России и Белоруссии прошли квалификации на Олимпийские игры в Париже на данный момент.
Общая площадь нового здания театра имени Камала в Казани составит почти 49 тыс. кв. м.
МЧС России доставило на Кубу гуманитарный груз, в который вошли медицинские препараты и оборудование для детской больницы, а также икону Скоропослушница.
В Санкт-Петербурге женщина подозревается в том, что держала двух детей за руки над зажжённой газовой конфоркой.
В палестинском движении ХАМАС заявили о разрушении более сотни мечетей и трёх церквей в секторе Газа израильскими военными.
Международный олимпийский комитет (МОК) допустил россиян до Олимпиады 2024 года в Париже в нейтральном статусе.
Американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс выиграли ритм-танец в финале Гран-при по фигурному катанию.
Молдавские фермеры объявили о выводе техники из Кишинёва и смене формата акций протеста.
Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев ответил, насколько приятно видеть во главе футбольных команд тех, кого прежде тренировал.
Уехавший в США автор песни «Еду в Магадан» Василий Гончаров (Вася Обломов) готов за $20 тыс. выступить для россиян на нейтральной территории.
Легендарный тренер Олег Романцев рассказал, за что однажды выгнал журналиста с базы «Спартака» в Тарасовке.
VK открыла офис в Белоруссии. Как сообщает пресс-служба VK, на территории республики начало работать первое представительство российского холдинга.
В Екатеринбурге пропал 15-летний школьник, сообщили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.
Объявлен шорт-лист «Премии Рунета». Престижная награда российской интернет-отрасли в этом году будет вручена в юбилейный, 20-й раз.
Военная прокуратура Объединённой группировки войск (сил) утвердила обвинения по уголовным делам в отношении бойцов ВСУ Андрея Кристофовича и Дмитрия Заводского, которых подозревают в совершении преступлений на территориях ДНР и ЛНР.
Депутат Государственной думы Светлана Журова высказалась о том, что в США откроют каток имени нападающего «Вашингтона» Александра Овечкина.
Агрономы воронежского «Факела» сделали ямочный ремонт повреждённых участков поля Центрального стадиона профсоюзов в Воронеже перед матчем 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Динамо».
Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник на пресс-конференции на международной выставке-форуме «Россия» заявил, что власти ЛНР предъявят иск киевским властям за нанесённый российскому региону ущерб.
Экскурсионный речной трамвай начнёт работу весной 2024 года в Челябинске. Маршрут рассчитан на центральную часть города.