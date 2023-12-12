Der Spiegel: в ЕС формируется целый альянс «понимающих Путина»

Венгрия с самого начала боевых действий не поставляет на Украину оружие, пишет Der Spiegel. Словакия также намерена отказать Киеву в военной поддержке. Ветер вскоре может перемениться и в Австрии, где один из главных кандидатов на пост канцлера открыто призывает покончить с «воинственной санкционной политикой» против России. Схожие тенденции наблюдаются и в Нидерландах, рассказывает немецкое издание.

С самого начала боевых действий Венгрия не поставляет на Украину оружие, пишет Der Spiegel. Теперь и Словакия отказывается предоставлять Киеву военную поддержку. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан вообще угрожает наложить вето на начало переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, а также предоставление ей дополнительного пакета финансовой помощи. Соответствующее письмо он отправил главе Евросовета Шарлю Мишелю и странам-партнёрам. По его словам, от членства в ЕС Киев отделяют «световые годы».

Наряду со Словакией ветер вскоре может перемениться и в Австрии, продолжает издание. Герберт Кикль, председатель лидирующей в рейтингах Австрийской партии свободы открыто заявляет, что после победы на выборах в 2024 году покончит с «воинственной санкционной политикой» против России. Его страна к тому же очень сильно зависит от поставок российского газа. И до этого в откровенной форме демонстрировала свою близость с Кремлём.

В частности, в 2014 году, через несколько месяцев после присоединения Крыма*, в Вене расстелили красный ковёр перед российским президентом Владимиром Путиным. Через четыре года министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль пригласила его на свою свадьбу. А совсем недавно во время выступления Владимира Зеленского члены Австрийской партии свободы демонстративно покинули зал парламента Австрии.

Пока неизвестно, сможет ли правый политик Герт Вилдерс, победивший на выборах в Нидерландах, стать премьер-министром страны, но уже сейчас понятно, чего от него можно ожидать. Спикер его партии по вопросам внешней политики ещё до выборов заявил, что его однопартийцы не заинтересованы в конфликте с Россией, а также в соглашении об ассоциации с обанкротившимся украинским государством.

По всей видимости, в ЕС формируется целый альянс «понимающих Путина», опасается немецкое издание. Или же таким образом они выражают своё недовольство ЕС, который, как им кажется, помыкает их странами? «Бесспорно одно: накопившиеся фрустрация из-за коронавируса, инфляционный шок, раздражение из-за роста миграции и усталость от боевых действий привели к усилению тенденции к отречению от Украины в некоторых частях союза», — заключает Der Spiegel.

В Словакии даже спустя месяцы после начала боевых действий на Украине половина населения открыто выражала надежду, что Москва победит в этом вооружённом противостоянии. Поддержка НАТО сейчас в этой стране самая низкая среди всех стран — членов ЕС. В то же время каждый второй словак считает, что США — это угроза безопасности. Наряду с Орбаном премьер-министр Словакии Роберт Фицо станет теперь ещё одним тормозом помощи Украине, что для ЕС, несомненно, представляет угрозу, считают эксперты.

Интерес Венгрии также заключается в том, чтобы использовать единственный оставшийся у неё внешнеполитический козырь, то есть возможность накладывать вето на некоторые аспекты европейской внешней политики, чтобы добиться от Брюсселя уступок в рамках конфликта из-за блокировки бюджетных выплат для Будапешта. Благодаря его позиции у Орбана получается и получать деньги из европейской казны и дивиденды от сделок с Россией.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).