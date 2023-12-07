Politico: Орбан посеял панику в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран посеял в Евросоюзе панику своей непримиримой позицией против присоединения Украины и оказания ей финансовой помощи, рассказывает Politico. Накануне саммита Евросовета, где будут решаться эти вопросы, лидеры других стран и дипломаты пытаются добиться компромисса с Орбаном, тогда как раскол в ЕС может подорвать его международный имидж.

За неделю до заседания Европейского совета, где будут обсуждать будущее Украины, ЕС находится в состоянии паники из-за позиции Виктора Орбана, пишет Politico. Премьер-министр Венгрии выступает против исторического решения включить Украину в состав блока и выделить ей финансовую помощь в размере €50 млрд. В двух письмах на имя главы Евросовета Шарля Мишеля он ясно дал понять, что вместо этого хочет провести стратегические дебаты о поддержке Киева.

Хотя Орбан не первый раз угрожает применить своё право вето, три высокопоставленных дипломата признали, что на этот раз всё по-другому, рассказывает издание. Сейчас ставки выше, сроки поджимают, а Венгрии нужно не просто больше денег из общего бюджета, которые ей недоступны из-за несоблюдения верховенства права. На этой неделе госсекретарь по общественной дипломатии и связям Венгрии Золтан Ковач опроверг эти предположения и указал, что позиция его правительства о необходимости пересмотра долгосрочного бюджета ЕС не связана с заблокированными фондами.

Мнения дипломатов по поводу Венгрии разделились: некоторые считают, что Орбан решительно настроен лишить Украину европейской помощи, другие уверены, что он просто пытается шантажировать Брюссель. К последним относится президент Франции Эммануэль Макрон, который в четверг попытается найти компромисс с венгерским лидером во время ужина. Дипломаты из других стран в целом поддержали такую инициативу, однако некоторые критики напомнили, что предыдущие переговоры Макрона с Трампом и Путиным не увенчались успехом. Шарль Мишель также уже пытался договориться с Обраном в Будапеште и сократит поездку в Пекин на саммит Китай — Евросоюз, чтобы продолжить переговоры.

Однако в ЕС всё больше распространяются пессимистичные настроения. Бельгийский представитель Виллем ван де Вурд заявил, что исход саммита «непредсказуемый». Другой дипломат считает, что без разницы, нужны ли Орбану деньги или он это делает из принципа, — «факт в том, что он помогает России», и Европе нужно не потакать ему, а противостоять. В коридорах власти обсуждают альтернативные планы — например, отправить Киеву помощь в обход венгерского вето. Кроме того, предлагается организовать ещё один саммит в январе и попытаться снова поднять этот вопрос. Пока же не избежать газетных заголовков об усталости от Украины и распаде ЕС, что может подорвать его международный имидж.