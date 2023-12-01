Politico: Венгрия способна «держать ЕС в заложниках»

В ЕС запланирован саммит, на котором будет обсуждаться вступление Украины, и он может стать самым трудным советом за долгое время, пишет Politico. Главную головную боль на этой встрече грозит доставить премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, против которого Брюссель даже подумывает применить «ядерный вариант», лишив Венгрию голоса.

«Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан регулярно подталкивает ЕС к краю пропасти», — пишет Politico. Но дипломаты опасаются, что теперь он и вовсе может столкнуть блок в эту яму. В середине декабря в ЕС пройдёт саммит, посвящённый вступлению Украины в ЕС и выделению для неё пакета помощи. К тому же эта встреча должна показать США, что Европа остаётся единой в своей поддержке Украины.

Но помешать этому может премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он поддерживает Россию и требует, чтобы вся помощь Киеву была приостановлена, пока Евросоюз её полностью не пересмотрит. «Это доставляет лидерам ЕС огромную головную боль. Хотя Венгрия представляет лишь два процента населения ЕС, Орбан может держать блок в заложниках», — пишет автор статьи, напоминая, что решения в ЕС принимаются на основе единогласия.

И Орбан далеко не в первый раз вмешивается в работу европейских механизмов, отмечает журналист. Но на этот раз всё иначе, говорят европейские дипломаты. «Мы приближаемся к серьёзному кризису», — приводит издание слова одного из европейских чиновников. Они полагают, что грядущий саммит может стать «одним из самых сложных европейских советов».

При этом Орбан играет в долгую, отмечают политологи: «Орбан ждал, пока Европа поймёт, что выиграть войну на Украине невозможно и что Киев должен пойти на уступки. Теперь он чувствует, что его время приближается, потому что общественное мнение во многих странах ЕС всё больше устаёт от Украины».

Некоторые эксперты придерживаются мнения, что всё дело лишь в деньгах: Орбан пытается оказать давление на Европейскую комиссию, чтобы та разблокировала предназначенные для Будапешта средства. Другие эксперты настаивают, что свою политику Орбан продвигает уже давно, но на него долгое время не обращали должного внимания.

Европейская комиссия готова даже применить против Венгрии «ядерный вариант» — временно лишить её права голоса. Так уже поступали с Австрией, но у такого решения могут быть опасные последствия: это создаст прецедент разобщённости и фрагментации ЕС, может настроить венгров против Еврокомиссии, подпитает популизм, а в долгосрочной перспективе может даже вызвать эффект снежного кома, ведущий к непреднамеренному выходу Венгрии из блока.

Ещё один из вариантов — разделить общий фонд помощи Украине на мелкие суммы, выделяемые на ежегодной основе. Но тогда не получится показать единство европейской поддержки в адрес Украины, не получится обеспечить предсказуемость помощи. Можно было бы выделять помощь Украине через двусторонние соглашения, но это снова послало бы негативный сигнал «бессилия, с которым трудно будет смириться».

Так что на данный момент европейские лидеры, похоже, придерживаются своего обычного подхода — заискивать перед Венгрией, пытаясь добиться компромисса, отмечает автор статьи. Ещё один вариант, классический для ЕС — отложить решение проблемы до следующего года. Тем более что, помимо Венгрии, у Германии есть проблемы с финансами. Но для других стран время имеет значение, ведь в июне состоятся выборы, а это лишь обостряет ситуацию.

Будапешт постоянно критикует Брюссель по самым разным поводам — от принципов демократии до миграционной политики. Европейские чиновники возмущаются: если для Венгрии ЕС хуже, чем СССР, так почему она из него не выходит?

«Но Орбан, похоже, больше стремится разрушить ЕС изнутри, а не спрыгнуть с корабля, как это сделала Великобритания», — пишет автор статьи. Тем более победители недавних выборов в Словакии и Нидерландах придерживаются схожих с Орбаном позиций. А если в США к власти вернётся Трамп, то Орбан окажется ещё в меньшем одиночестве, чем думают в ЕС, пишет Politico.