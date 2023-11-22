A News: Орбан намерен спровоцировать дебаты в ЕС по украинской политике

Премьер-министр Венгрии намерен спровоцировать дебаты относительно политики Брюсселя в отношении Киева и разморозить предназначенные Венгрии средства при помощи угрозы вето, передаёт A News. В письме к председателю Евросовета Шарлю Мишелю Орбан отметил, что решения по дополнительной финансовой поддержке Украины и по санкциям против России нельзя принимать, пока не будет достигнут консенсус.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится наложить вето на дополнительную помощь Украине в попытке спровоцировать дебаты относительно политики Брюсселя в отношении Киева и разморозить предназначенные Венгрии со стороны ЕС средства, сообщает турецкий портал A News.

«До тех пор, пока не будет достигнут консенсус по этой политике, на уровне лидеров ЕС не могут быть приняты никакие решения о дополнительной финансовой поддержке, гарантиях безопасности или процессе расширения ЕС», — написал Орбан в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, которое также было распространено среди представителей стран Евросоюза в Брюсселе.

Венгерский премьер добавил, что соглашение о дальнейших санкциях против России также невозможно до тех пор, пока не будет достигнут консенсус.

Как отмечает портал, письмо Орбана вызвало ажиотаж в Брюсселе, так как ряд государств ЕС хотят принять далеко идущие решения в пользу Украины на саммите 14 и 15 декабря. Ожидается, что вопросы расширения блока и дальнейшей финансовой поддержки Украины станут одними из ключевых.

Орбан задаётся вопросом, действительно ли последняя декларация ЕС по Украине, которая была принята в октябре и основана на предположении, что стратегия ЕС работает, отражает текущую ситуацию. Премьер также интересуется, нужно ли корректировать цели Брюсселя.

В среду дипломаты признали, что вопросы Орбана важны и обоснованны, но задаются вопросом, находится ли венгерский лидер, который недавно встречался с президентом России Владимиром Путиным, под российским влиянием.