A News: Орбан намерен спровоцировать дебаты в ЕС по украинской политике
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится наложить вето на дополнительную помощь Украине в попытке спровоцировать дебаты относительно политики Брюсселя в отношении Киева и разморозить предназначенные Венгрии со стороны ЕС средства, сообщает турецкий портал A News.
«До тех пор, пока не будет достигнут консенсус по этой политике, на уровне лидеров ЕС не могут быть приняты никакие решения о дополнительной финансовой поддержке, гарантиях безопасности или процессе расширения ЕС», — написал Орбан в письме председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, которое также было распространено среди представителей стран Евросоюза в Брюсселе.
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