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Bloomberg: Венгрия требует снять вопрос о членстве Украины с повестки саммита ЕС

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал ЕС не затевать обсуждений о начале переговоров о членстве Украины на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Как пишет Bloomberg, это не только ляжет тяжким бременем на союзников и их поддержку украинских войск, но и станет очередным ударом для Владимира Зеленского.
Bloomberg: Венгрия требует снять вопрос о членстве Украины с повестки саммита ЕС
AP
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз не затевать обсуждений о начале переговоров о членстве Украины на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Как пишет Bloomberg, это ляжет тяжким бременем на союзников и их поддержку украинских войск, продолжающих сражаться против России.
 
«Есть ожидания, что в данном случае Европейский совет не только может принять решение о начале переговоров о вступлении Украины, но и должен это сделать, — написал Орбан президенту Европейского совета Шарлю Мишелю в письме, попавшем в распоряжение Bloomberg. — Однако, учитывая нынешний уровень политической и технической подготовки, эти ожидания беспочвенны».
 
Как отмечает издание, письмо знаменует собой новую попытку Орбана надавить на главу совета ЕС, чтобы тот переосмыслил поддержку членства Украины, и создаёт серьёзную помеху, поскольку для начала переговоров необходима единогласная поддержка всех 27 стран — членов ЕС.
 
Это очередной удар для Владимира Зеленского. Ещё больше позиции Киева подрывают опасения насчёт дальнейшего финансирования со стороны США, поскольку республиканцы в конгрессе отказались одобрить новый транш.
 
Новые требования ещё больше упрочат репутацию Орбана как главного противника ЕС. Венгерский премьер уже подорвал единство Запада, заключив энергетические соглашения с Россией, всячески ограничивает помощь Украине, задерживает расширение НАТО и публично призывает Брюссель отменить экономические санкции против Москвы.
 
В прошлом месяце лидер Венгрии попросил Мишеля обсудить стратегический подход блока к Украине. 
 
«Я по-прежнему убеждён, что Европейский совет не может принимать ключевых решений, пока мы не придём к консенсусу насчёт будущей стратегии по Украине», — написал Орбан в своём последнем письме.
 
Он также предупредил, что публичные обсуждения этой темы на встрече лидеров ЕС на следующей неделе «неизбежно кончатся провалом» из-за «очевидного отсутствия консенсуса». Европейский совет на запрос о комментариях не ответил.
 
Из проекта заключений саммита, также попавших в распоряжение Bloomberg, следует, что на встрече в Брюсселе лидеры намерены договориться «начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией». При этом страны согласны, что окончательные рамки переговоров будут приняты лишь по завершении оставшихся реформ. Европейская комиссия рекомендовала блоку официально открыть с Украиной переговоры о членстве по завершении ряда реформ.
 
В своём письме Орбан пишет, что предложение комиссии по дальнейшему расширению знаменует собой конец ЕС как объективного инструмента, основанного на объективных заслугах. Помимо начала переговоров о членстве, премьер-министр Венгрии выступил против предоставления Киеву дополнительной помощи.
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источник
Bloomberg США Северная Америка
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