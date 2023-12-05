Bloomberg: Венгрия требует снять вопрос о членстве Украины с повестки саммита ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в письме президенту Европейского совета Шарлю Мишелю призвал ЕС не затевать обсуждений о начале переговоров о членстве Украины на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Как пишет Bloomberg, это не только ляжет тяжким бременем на союзников и их поддержку украинских войск, но и станет очередным ударом для Владимира Зеленского.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Европейский союз не затевать обсуждений о начале переговоров о членстве Украины на саммите в Брюсселе на следующей неделе. Как пишет Bloomberg, это ляжет тяжким бременем на союзников и их поддержку украинских войск, продолжающих сражаться против России.

«Есть ожидания, что в данном случае Европейский совет не только может принять решение о начале переговоров о вступлении Украины, но и должен это сделать, — написал Орбан президенту Европейского совета Шарлю Мишелю в письме, попавшем в распоряжение Bloomberg. — Однако, учитывая нынешний уровень политической и технической подготовки, эти ожидания беспочвенны».

Как отмечает издание, письмо знаменует собой новую попытку Орбана надавить на главу совета ЕС, чтобы тот переосмыслил поддержку членства Украины, и создаёт серьёзную помеху, поскольку для начала переговоров необходима единогласная поддержка всех 27 стран — членов ЕС.

Это очередной удар для Владимира Зеленского. Ещё больше позиции Киева подрывают опасения насчёт дальнейшего финансирования со стороны США, поскольку республиканцы в конгрессе отказались одобрить новый транш.

Новые требования ещё больше упрочат репутацию Орбана как главного противника ЕС. Венгерский премьер уже подорвал единство Запада, заключив энергетические соглашения с Россией, всячески ограничивает помощь Украине, задерживает расширение НАТО и публично призывает Брюссель отменить экономические санкции против Москвы.

В прошлом месяце лидер Венгрии попросил Мишеля обсудить стратегический подход блока к Украине.

«Я по-прежнему убеждён, что Европейский совет не может принимать ключевых решений, пока мы не придём к консенсусу насчёт будущей стратегии по Украине», — написал Орбан в своём последнем письме.

Он также предупредил, что публичные обсуждения этой темы на встрече лидеров ЕС на следующей неделе «неизбежно кончатся провалом» из-за «очевидного отсутствия консенсуса». Европейский совет на запрос о комментариях не ответил.

Из проекта заключений саммита, также попавших в распоряжение Bloomberg, следует, что на встрече в Брюсселе лидеры намерены договориться «начать переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией». При этом страны согласны, что окончательные рамки переговоров будут приняты лишь по завершении оставшихся реформ. Европейская комиссия рекомендовала блоку официально открыть с Украиной переговоры о членстве по завершении ряда реформ.

В своём письме Орбан пишет, что предложение комиссии по дальнейшему расширению знаменует собой конец ЕС как объективного инструмента, основанного на объективных заслугах. Помимо начала переговоров о членстве, премьер-министр Венгрии выступил против предоставления Киеву дополнительной помощи.