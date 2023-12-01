Reuters: Орбан предложил не брать Украину в ЕС, а сделать «стратегическим партнёром»

Венгрия выступает против начала переговоров о членстве Украины в ЕС, указывая на отсутствие возможности оценить последствия интеграции Киева, передаёт Reuters. Вместо этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предлагает заключить с Украиной соглашение о стратегическом партнёрстве, которое продлится пять — десять лет и позволит Киеву и Брюсселю сблизиться.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Брюссель подписать с Киевом соглашение о стратегическом партнёрстве вместо того, чтобы начинать переговоры о членстве, сообщает Reuters.

Как отмечает новостное агентство, на саммите, который пройдёт в середине декабря, Европейский союз должен принять решение о том, принимать ли рекомендацию Европейской комиссии начать с Украиной переговоры о членстве, как только страна выполнит поставленные перед ней условия. Любое такое решение требует единогласного согласия всех 27 стран ЕС, при этом Венгрию считают основным препятствием на пути Украины к переговорам. Венгерский премьер неоднократно заявлял, что Будапешт не поддержит предложение Еврокомиссии в его нынешнем виде.

В пятницу Орбан вновь указал на необходимость прояснить ряд вопросов, прежде чем начнутся переговоры о членстве с Украиной, уточнив, что пока невозможно оценить последствия членства Украины для блока. В связи с этим глава венгерского правительства предложил идею заключения соглашения о стратегическом партнёрстве.

«Оно может продлиться до пяти — десяти лет, давайте сблизим их (Киев и Брюссель. — ИноТВ), так как разрыв сейчас слишком велик. Давайте дадим нам время поработать вместе, и, когда мы увидим, что можем работать вместе, тогда давайте поднимем вопрос о членстве», — приводит Reuters его слова.

Предложение Орбана поступило на следующий день после того, как источники в Брюсселе сообщили, что Будапешт близок к разблокированию доступа к миллиардам евро средств ЕС, выделение которых приостановил Брюссель.

Венгерский премьер также призвал к прекращению огня на Украине и заявил, что если ЕС хочет предоставить стране больше денег, то ему следует создать отдельный фонд вне бюджета ЕС на основе межправительственного соглашения. «Каждый должен вкладывать деньги, которые хочет вложить, и мы должны отправлять деньги Украине из этого фонда», — заявил Орбан, добавив, что отправка финансирования Киеву из бюджета Брюсселя привела к чрезмерной нагрузке на бюджет.