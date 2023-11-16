Politico: чем Украина и Молдавия лучше — в Сербии не скрывают раздражения из-за пробуксовки вступления этой балканской страны в ЕС

Когда страны Западных Балкан подавали заявки на вступление в ЕС, в блоке ощущалась «усталость от расширения», поэтому процесс их присоединения застопорился. Теперь же в случае с Украиной, Молдавией и Грузией Евросоюз действует гораздо быстрее, сетует сербский министр по вопросам интеграции в ЕС Таня Мищевич в общении с Politico.

Министр Сербии по вопросам интеграции в ЕС Таня Мищевич заявила, что, хотя блок быстро отреагировал на заявку Украины о вступлении, отсутствие продвижения ЕС в вопросе вступления Западных Балкан запятнало репутацию блока в регионе. «ЕС тогда не отреагировал так же быстро, как он отреагировал на Украину, Молдавию и Грузию», — заявила она в общении с Politico.

Мищевич добавила, что после окончания югославских войн стремление ЕС к расширению «не сопровождалось таким энтузиазмом, как сейчас, не было такого импульса, который сейчас создаётся прежде всего из-за Украины». В те времена, когда вступать в ЕС стремились Западные Балканы, в Брюсселе наступила «усталость от расширения». В итоге и на Балканах отношение к ЕС ухудшилось: сейчас только 33% сербов поддерживают идею присоединения их страны к ЕС.

Новый импульс появился после начала войны на Украине, вернулись к жизни и заявки большинства стран Западных Балкан, «которые застряли в зале ожидания почти на десять лет». На прошлой неделе Европейская комиссия поддержала идею о начале переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией и предоставила статус кандидата Грузии.

Сербию же критикуют за то, что она не вводит санкции против России и не может разрешить проблему Косова. По словам европейских чиновников, именно эти вопросы мешают вступлению Сербии в ЕС. Поэтому эксперты не рассчитывают, что на запланированных на 14 и 15 декабря встречах лидеры ЕС согласятся продвинуть вперёд переговоры с Сербией.

Сербия может многое потерять от санкций против России, объясняет автор статьи, поскольку почти на 90% она зависит от поставок газа из России. Впрочем, сербские власти отмечают, что стараются диверсифицировать свои источники: например, через Азербайджан и региональных партнёров.

Таня Мищевич уверяет: позиция Сербии в отношении России не идеологическая, а исключительно экономическая. При этом западные санкции против Белграда во время югославских войн сформировали в Сербии негативные настроения. Однако Мищевич заверила, что Сербия разделяет основополагающие принципы ЕС.

Кроме того, Брюссель критикует Сербию за то, что она отказывается признавать независимость Косова. Таня Мищевич отметила, что такие требования Брюсселя преувеличены, учитывая, что пять стран ЕС — Кипр, Греция, Румыния, Словакия и Испания — сами не признают Косово.

Наконец, Сербия хочет, чтобы страны-кандидаты тоже влияли на ключевые реформы ЕС. Сербский министр также потребовала большей роли стран-кандидатов в формировании ключевых реформ, которые определят будущую структуру ЕС. «Сербия, когда бы она ни присоединилась к Европейскому союзу, вступит не в нынешний ЕС, а в ЕС завтрашнего дня. Поэтому мы должны следить за тем, как будет строиться ЕС завтрашнего дня, и я уверена, что есть много идей, которые мы можем добавить к этому развитию», — сказала Таня Мищевич в общении с Politico.