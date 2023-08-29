CNN: «Русский троянский конь» — Сербия не поддаётся на давление со стороны США и продолжает сотрудничать с Россией

Сербия испытывает колоссальное давление со стороны США и Евросоюза за свою позицию по отношению к России, но несмотря на обещания и угрозы со стороны Запада продолжает сотрудничать с Москвой, сообщает CNN. Все усилия по отчуждению балканской страны от России ни к чему не привели, а её потенциальное членство в ЕС называют «русским троянским конём». Нежелание Белграда присоединиться к антироссийским санкциям и поддерживать Киев вызывает особое раздражение у западных политиков.

С февраля прошлого года Соединённые Штаты и Европейский Союз ускорили поворот в сторону Сербии. Вместо того чтобы «жонглировать противоречивыми требованиями» в неспокойном балканском регионе, Запад сосредоточил большую часть своих усилий том, чтобы «привести Сербию в его лоно», подальше от России и склонить страну к поддержке Украины, пишет CNN.

Традиционно являющийся одним из ближайших союзников Москвы в Европе, Белград уже давно пытается провести грань между своими историческими связями с Россией и потенциальной более тесной интеграции с Европой. Западные дипломаты стремились вывести президента Сербии Александра Вучича из орбиты его российского коллеги, обещая ускоренный путь к членству в Евросоюзе и одновременно угрожая «изоляцией» в случае неповиновения.

Однако спустя полтора года можно констатировать, что цели Запада не были достигнуты, поскольку Сербия отказалась участвовать во всех антироссийских санкциях ЕС и продолжает преследовать свои собственные интересы в регионе, сетует CNN.

Хотя Вашингтон последовательно пытался и ранее надавить на Вучича и его Сербскую Прогрессивную Партию, эти усилия «стали особенно наглыми» с начала событий на Украине, но они не увенчались успехом для США. Вучич уже давно поддерживает тёплые отношения со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Выступая после заседания Совета национальной безопасности в феврале, Вучич обосновал своё решение не вводить санкции в отношении России тем, что она была «единственной страной, которая не ввела санкции против нас в 1990-е годы». Кроме того, Россия поддержала территориальную целостность Сербии в ООН, отказавшись признать независимость Косово, подчёркивает автор статьи.

Несмотря на поддерживаемые ЕС усилия по энергетическому переходу, Сербия по-прежнему сильно зависит от России, поскольку она продала контрольный пакет акций своей нефтяной компании «Газпрому». В результате, несмотря на явные надежды Сербии на вступление в ЕС, Вучич продолжает балансировать между Москвой и западными державами. Хотя он присоединился к резолюциям ООН, осуждающим действия России на Украине, лидер Сербии не проявил большого желания присоединиться к западным санкциям.

В апреле правительство Сербии опровергло сообщения о продаже оружия и боеприпасов Киеву после того, как появился документ из Пентагона, утверждающий обратное. Сербия тогда заявила, что сохраняет свою политику нейтралитета, хотя некоторые западные чиновники восприняли это как доказательство того, что их «политика» работает. Как сообщает CNN, после переизбрания в 2020 году переориентации Вучича на Запад и Европу не произошло, чего очень ждали на Западе. Наоборот, в сентябре Вучич подписал соглашение о безопасности с Владимиром Путиным. Учитывая такое поведение, на Западе задаются вопросом, жизнеспособен ли весь проект сербской интеграции при нынешнем правительстве.

«Предположив, что Сербия каким-то чудесным образом войдёт в ЕС с таким режимом, вы практически приведёте в Евросоюз ещё одного российского троянского коня, как это уже было с Виктором Орбаном», — заявила эксперт по Балканам из Европейского совета по международным отношениям журналистам CNN. По её словам, вхождение Сербии в европейский блок не сможет «нейтрализовать» российское влияние в регионе, оно будет просто-напросто «импортировано» в ЕС, резюмирует CNN.