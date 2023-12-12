Потерпевшего неудачу Зеленского США теперь презирают и выбросят, как ненужную марионетку, заявил президент Венесуэлы Николас Мадуро. При этом он напомнил о судьбе другого «шута» Соединённых Штатов — Хуана Гуаидо, который четыре года называл себя венесуэльским лидером, а теперь его «выбросили на помойку в Майами».
НИКОЛАС МАДУРО, президент Венесуэлы:Мария Антуанетта, это не первый и не последний случай, когда империализм ставит марионетку, использует её, сжигает её, уничтожает её — пуф! — и выбрасывает её.
У нас был свой шут, наподобие Зеленского, — Гуаидо. Шут побольше. В 2019-м, 2020-м, 2021-м, 2022-м он называл себя президентом. А в 2023 году империализм схватил его и — пуф! — избавился от него, выбросив на помойку в Майами. Теперь он живёт в Майами как мусор. Да, будучи мультимиллионером.
И будут другие примеры мужчин и женщин, подобных Гуаидо, которыми будут пользоваться для провокаций, для лжи, для разделения, для наполнения народа гневом, чтобы принести войну.
Что можно увидеть в этом зеркале? Те, кто служит империи — империя как дьявол: ты ему служишь, а затем он оплёвывает тебя, попирает тебя. И, похоже, такова судьба Зеленского. Как только он потерпел провал, его выбрасывают, его попирают, его презирают, его бросают. Такова участь тех, кто продаёт душу дьяволу.
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