Infobae: Мадуро послал представителя Госдепа США к чёрту

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что послал «к чёрту» представителя Госдепартамента США в ответ на угрозы Вашингтона усилить санкции против Каракаса, передаёт Infobae. По словам Мадуро, Белый дом пригрозил Мирафлорес, резиденции главы Венесуэлы, «репрессиями и санкциями» в случае отсутствия прогресса в диалоге с оппозицией.

В четверг президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг «угрозы» и «шантаж» со стороны правительства США, связанные с усилением санкций в случае отсутствия прогресса в диалоге с оппозицией, сообщает Infobae.

Как отмечает аргентинское издание, перед тысячами сторонников в столице Венесуэлы Мадуро заявил, что в среду некий представитель Госдепа США выступил с угрозами в адрес Каракаса. По словам венесуэльского лидера, Вашингтон пригрозил, что в случае отсутствия прогресса в переговорах с основной оппозиционной силой Венесуэлы — «Единой платформой» — Белый дом применит «репрессии и санкции» против Мирафлорес, резиденции главы Венесуэлы.

«Я говорю представителю гринго: представитель гринго, убирайся отсюда к чёрту», — рассказал Мадуро о своей реакции.

В речи, произнесённой по окончании марша в честь 21-й годовщины провала попытки оппозиции захватить власть путём переворота в 2002 году, Мадуро заявил, что его правительство не принимает «угроз» или «шантажа» со стороны США, равно как и попыток вмешательства во внутренние дела Венесуэлы.

«Они не знают, с кем связываются. Это народ, народ Венесуэлы, который за этот 21 год уже продемонстрировал достаточно мужества, патриотизма, антиимпериализма, достоинства и любови к великой родине. И нет ни одного представителя империалистов, не родился ни один представитель империалистов, который мог бы запугать венесуэльцев в борьбе за их землю», — отметил президент.

Как напоминает Infobae, в середине февраля Мадуро поставил под сомнение возможность возвращения к диалогу с оппозицией, который не проводился уже с ноября. Он обвинил оппозицию в том, что там не держат своё слово, так как они не выполнили соглашение, подписанное в ноябре и предусматривающее возврат ресурсов, удержанных из-за экономических санкций.