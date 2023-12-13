NRK: Зеленский прибыл в Осло, чтобы лично поблагодарить Норвегию за рекордный пакет финансовой помощи

Владимир Зеленский находится с визитом в Норвегии, где он среди прочего встретится с королём, а также с премьер-министром Йонасом Гаром Стёре, передаёт NRK. По его словам, он хочет лично поблагодарить скандинавскую страну за поддержку Киева, которая пообещала в течение ближайших четырёх лет выделить Украине финансовой помощи в объёме 1,7% от ВВП скандинавской страны. Помимо этого, Зеленский примет участие в саммите лидеров северных стран и выступит с речью в норвежском парламенте.

Владимир Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Норвегию. Как сообщает NRK, это его первое посещение скандинавской страны, в которую он приехал для того, чтобы лично поблагодарить за оказываемую Киеву поддержку и обсудить вопросы обороны, политического и экономического сотрудничества, а также тему «общего будущего» двух государств в Европе.

Зеленский и премьер-министр Йонас Гар Стёре проведут встречи, на которых, среди прочего, будет обсуждаться вопрос дальнейшей поддержки Украины со стороны Осло. Кроме того, в столице североевропейского королевства состоится саммит лидеров северных стран с участием Зеленского.

Украинский гость также будет принят норвежским королём на аудиенции, где будут присутствовать королева, принц и принцесса. Помимо этого, Зеленский посетит парламент и выступит с обращением к законодателям.

По данным NRK, Норвегия пообещала выделить Украине самый обширный пакет помощи в мире, который составит 1,7% от ВВП страны. В течение следующих четырёх лет Осло передаст Киеву 75 млрд норвежских крон, отмечается в статье.

Это роковая неделя для Зеленского, поскольку на предстоящем саммите ЕС пройдёт голосование по вопросу увеличения финансовой поддержки Украины. В то же время премьер Венгрии Виктор Орбан уже выступает против выделения €50 млрд на поддержку бюджета.

На днях Зеленский был в США и встретился в Белом доме с президентом Джо Байденом. Таким образом со стороны Зеленского поездка в Соединённые Штаты была попыткой помешать самому главному стороннику Украины сократить свою поддержку. В ходе встречи Байден заявил, что США предоставят Зеленскому и его стране пакет помощи в размере $200 млн.

Выступая в военном университете в Вашингтоне, Зеленский выразил надежду, что всё ещё может доверять Соединённым Штатам. На этом фоне республиканцы стали более прохладно относиться к поддержке Киева крупными суммами. Зеленский встретился, среди прочего, с двумя высшими лидерами сената. Лидер демократического меньшинства в палате представителей Чарльз Шумер назвал встречу с Зеленским «очень сильной», завершает NRK.