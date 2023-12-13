Bloomberg: мольбы Зеленского о помощи не возымели эффекта

Во время общения за закрытыми дверями Зеленский умолял американских законодателей одобрить выделение жизненно важной для Киева помощи в размере $61 млрд, пишет Bloomberg. Однако, несмотря на обещания Байдена, он покинул Вашингтон, не получив никаких чётких обязательств по дальнейшей поддержке Украины со стороны США.
Зеленский, как пишет Bloomberg, умолял американских законодателей одобрить выделение жизненно важной для Киева помощи в размере $61 млрд, однако в конечном итоге покинул Вашингтон, не получив от своего главного союзника чётких обязательств по дальнейшей поддержке.
Во время совместного выступления с Джо Байденом, который поклялся, что США не подведут, Зеленский выглядел решительным. Но обещания главы Белого дома оказались пустыми. В конгрессе по выдвинутому Байденом предложению о финансовой поддержке Киева уже четвёртый месяц нет никакого прогресса из-за требований республиканцев к Белому дому по щекотливой вопросу о безопасности границ США.
Как отмечает издание, Зеленский, который год назад удостоился оваций во время своего первого визита на Капитолийский холм, во вторник встретил более прохладный приём на закрытых встречах с американскими законодателями.
На этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, из-за оскудевающей помощи со стороны США и Европы ей придётся прибегнуть к партизанской войне.
«Президенту Украины не следовало возвращаться с просьбами о помощи и поддержке», — заявил сенатор Крис Кунс от штата Делавэр, один из ближайших союзников Байдена.
Хотя сторонники помощи Киеву до сих пор выражают надежды на то, что компромисса по вопросу южной границы США, возможно, удастся достичь после предстоящего перерыва на праздники, однако некогда широкая политическая поддержка Украины рушится как в США, так и в Европе.
Менее чем за год до президентских выборов в США опросы общественного мнения показывают недовольство избирателей, особенно республиканцев, растущей стоимостью поддержки Киева. Дональд Трамп, лидирующий в праймериз среди республиканцев, ясно дал понять, что хочет соглашения с президентом России Владимиром Путиным, а не борьбы.
Война Израиля в секторе Газа также подорвала энтузиазм в отношении дальнейшей помощи Украине, отмечает Bloomberg.
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