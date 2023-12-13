Ведущая Fox News сравнила Зеленского с аферистом

Владимир Зеленский, выпрашивающий у конгресса США всё новые и новые миллиарды, похож на Берни Мейдоффа — создателя крупнейшей в истории финансовой пирамиды, полагает ведущая Fox News Лора Ингрэм. По её словам, американцев убеждают и дальше кормить коррумпированное украинское правительство, пугая победой Путина и унижением Америки. Однако политика Джо Байдена уже давно унизила и ослабила Америку, констатирует Ингрэм.

Вот какой сделал Америку Джо Байден вместе с глобалистами. Они расходуют наши средства до умопомрачения, занимают и печатают деньги так, будто завтрашний день никогда не настанет, ослабляют доллар, разгоняют инфляцию, убивают надежды на лучшее будущее. И, кстати, разрушают веру общества в такие учреждения, как Минюст и ФБР! И, конечно же, отравляют наших детей ядовитой антиамериканской пропагандой, а затем разделяют страну на группы жертв по расовому, этническому и половому признаку. И после всего этого они ждут, что все американцы объединятся вокруг флага Украины? Чтобы украинцы жили лучше? Довериться тем же людям, из-за которых мы увязли в Ираке и Афганистане, а затем провалили вывод войск?



Владимир Зеленский, Чак Шумер, Митч Макконнелл и Байден хотят, чтобы мы все поверили: если мы не раскошелимся ещё на миллиарды долларов для Украины, всё выйдет из-под контроля и Владимир Путин объявит о победе.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Если мы не остановим Путина, это поставит под угрозу свободу всех, почти везде. Путин не остановится! И у потенциальных агрессоров повсюду прибавится смелости, чтобы силой присвоить себе всё, что возможно.



И тогда наземная война! Так? Ваши сыновья и дочери — прольётся их кровь! Они будут гибнуть! Такой же сигнал подал и президент Украины, встретившийся сегодня в Вашингтоне с членами конгресса и президентом США.



Из всей этой грустной саги видно, что, опять-таки, спустя 77 лет после окончания Второй мировой войны Европа по-прежнему неспособна себя защитить — или не заинтересована в этом. Нам говорят, что свобода Украины полностью зависит от того, будут ли Соединённые Штаты занимать ещё миллиарды на их войну против России и на зарплаты их госслужащих.



ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ, президент Украины: Сражаясь за свободу, мы держимся твёрдо, что бы ни пытался сделать Путин, он не одержал никаких побед!



Прямо Томас Джефферсон!



Что может сравниться с визитом иностранного лидера, приехавшего требовать ещё денег, притом что он не сумел добиться никаких успехов, на которые изначально выделялись средства! «Но если вы не дадите ему ещё денег прямо сейчас, вы потеряете все свои инвестиции!» Этот президент военного времени больше всего похож на Берни Мейдоффа*!



Что именно мы финансируем? Вы когда-нибудь задумывались об этом? Его широко разрекламированное летнее наступление было оскорбительно неэффективно. Зеленский отказывается разрешить выборы в следующем году. Как вам такая демократия? Он ввёл на Украине военное положение. Он запретил говорить на русском — родном языке миллионов его собственных граждан! И самые влиятельные министры его собственного правительства увязли в коррупционных скандалах, в которых фигурируют неприличные суммы денег, уже переданных американскими налогоплательщиками.



Даже украинцы видят проблему в том, что миллиардная помощь попадает в руки некомпетентных приближённых Зеленского. Опрос, проведённый по заказу Transparency International, показал, что 77 процентов украинцев сильно обеспокоены коррупцией. Согласно другому опросу, украинцы видят в коррупции серьёзную угрозу безопасности — вы только послушайте! — даже большую, чем угроза ядерного удара со стороны России!



Итак, если мошенничество и коррупция не смущают Белый дом, наверное, нас это не должно удивлять. Учитывая то, что мы знаем о жадности и аморальности семьи Байденов. И в то время как Зеленский, надо отдать ему должное, предпринял кое-какие скромные меры по поводу коррупции, нам, американцам всё уже настолько надоело, что мы хотим сейчас сосредоточиться на собственных проблемах. То есть на проблемах в нашей стране.



Вопреки тому, что говорил на сегодняшней пресс-конференции президент Байден, двухпартийное большинство уже не поддерживает дальнейшее финансирование Украины. Как показал новый опрос CNN, в целом 55 процентов заявляют, что конгресс США не должен санкционировать дополнительное финансирование Украины, и лишь 45 процентов утверждают, что должен. И, кстати, 51 процент говорит, что США уже достаточно помогли Украине. 48 процентов заявляют, что мы должны сделать больше.



Но мы же знаем, пожелания американского народа — крепкая граница, сильная промышленная база, безопасные улицы, высокие стандарты образования — ничто из этого не имеет значения для нынешней администрации! Вместо этого Белый дом хочет удовлетворять потребности страны, которая даже не входит в НАТО.



ДЖО БАЙДЕН, президент США: Я только что подписал указ о выделении ещё 200 миллионов долларов Министерству обороны Украины. Средства поступят в скором времени… Конгресс должен одобрить дополнительное финансирование Украины, прежде чем уйдёт на каникулы, прежде чем сделает Путину лучший рождественский подарок, какой только возможно.



«Но ведь если Украина проиграет, Америка будет унижена! Наш статус в мире понизится!» — говорят они. Не хочу расстраивать всех глобалистов, использующих этот старый аргумент, но благодаря их политике статус Америки уже понизился, Америка уже унижена. Мы в упадке. И все это знают. Последние десять лет они только и говорили нам, что у нас системный расизм. Если так, то разве наша страна — пример для подражания?



Дата выхода в эфир 12 декабря 2023 года.



* Бернард Мейдофф — американский аферист, создатель крупнейшей в истории финансовой пирамиды. Приговорён к 150 годам лишения свободы (прим. ИноТВ).