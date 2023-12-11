Fox News: Хантер Байден уничтожил репутацию семьи

«Бренд Байденов» быстро теряет былой лоск и всё дело — в 53-летнем сыне президента США Хантере, сообщает Fox News. Как подчёркивает ведущий канала Шон Хэннити, предъявленный Байдену-младшему обвинительный акт показал, что, пока его отец, будучи ещё вице-президентом, требовал от американцев честно платить налоги, Хантер от них уклонялся, спуская миллионы на наркотики и проституток.

Добро пожаловать на нашу передачу! В сегодняшнем выпуске: крупное посольство США обстреляно ракетами, в нью-йорской синагоге устроили стрельбу, а тем временем звучат призывы начать на американских улицах глобальную исламскую «интифаду» — и, кстати, наша южная граница по-прежнему открыта для всех, из-за чего наша страна становится крайне уязвимой к террору.

Но наш президент думает сейчас о другом — о большом мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию, которое проходит сегодня в Голливуде. У его 53-летнего отпрыска крупные неприятности. Брэнд Байденов ещё никогда не выглядел так плохо, как сейчас — так что ждать, что Джо Байден сделает какие-то серьёзные заявления в ближайшие дни и даже недели, не стоит.

Джо Байден уже много раз сердито требовал, чтобы американцы «по-честному» платили в казну, сколько должны, обвинял американские семьи в том, что они проявляют жадность и эгоизм — а в это же самое время его драгоценный сын не платил со своих доходов, которые исчислялись в общей сложности миллионами, вообще никаких налогов. Об этом стало известно из обвинительного акта, предъявленного ему федеральными властями. И, кстати говоря, речь не об обыкновенных доходах: согласно всё тому же акту, Хантер лопатой грёб деньги с Украины, из Румынии и Китая, пока его папуля работал вице-президентом и готовился к гонке за президентский пост.

Джо Байден снова и снова лгал вам, глядя в глаза. Вот, послушайте.

ВЕДУЩАЯ ДЕБАТОВ: Господин вице-президент, звучат определённые вопросы по поводу деятельности вашего сына в Китае, а также его работе на одну из украинских энергетических компаний в ту пору, когда вы ещё занимали пост вице-президента. Оглядываясь назад, можете ли вы сказать, что эти деловые отношения были в каком-то аспекте неправомерными или же неэтичными?

ДЖО БАЙДЕН: Ничего неэтичного там не было. Мой сын денег там, где вы говорите — а вы о чём? О Китае, да. Так вот, там он денег не зарабатывал. И я никогда... Единственный, кто получал от Китая — это вот этот человек (указывает на Трампа). Только он один. Больше никто от Китая денег не получал.

Это всё было враньё — и раз теперь Байден был уличён во лжи его же собственным министерством юстиции, то американский народ — то есть и вы тоже — заслуживает того, чтобы знать, за что же всё-таки люди со связями из Китая, с Украины, из Румынии и Казахстана выплачивали миллионы долларов Хантеру Байдену, который тогда страдал наркозависимостью и этого не скрывал — а к тому же, кстати говоря, не имел никакого опыта в своей сфере?

Мы, американский народ, заслуживаем ответов от нынешнего министерства юстиции, которое было кое-кем превращено в личное оружие. С какой стати прокурор Вайс готовился всё это замять? Он ведь не хотел предъявлять никаких обвинений — несмотря на целую кипу доказательств, которые он предал огласке только теперь. Если бы двое храбрых разоблачителей из Налоговой службы не рассказали всю правду, а один судья из Дэлавэра не стал задавать вопросы, если бы Руди Джулиани, его адвокат Боб Костелло и газета New York Post не поведали всё об очень даже настоящем ноутбуке Хантера — тогда бы знаете что? Ни одно из этих объявлений не получилось бы предъявить!

Но как же так? Почему Вайс и Гарланд сделали Джо Байдену такое одолжение? Уж не пытались ли они повлиять на исход выборов? Они что, обычно проявляют к налоговым «уклонистам» снисходительность?

А ведь преступления в обвинительном акте перечисляются весьма серьёзные: Байдена обвиняют в том, что он отказался платить налоги в 2016, 2017, 2018 и 2019 годах, причём в 2017-м и 2018-м он даже не стал подавать налоговую декларацию. И не будем забывать: прокурор Вайс сделал так, чтобы по неуплаченным налогам за те годы, когда Хантер работал в Burisma — удобно-то как! — вышел срок давности.

Хантеру также вменяют в вину то, что он вычел из налогооблагаемого дохода платежи за членство в секс-клубе, а также оплату подписок на порносайты, подав всё это как деловые расходы. Умереть не встать!

В этот период Хантер, судя по обвинительному акту, жил весьма экстравагантной жизнью: он потратил почти 700 тысяч долларов на услуги разного рода женщин, ещё 400 тысяч — на одежду и аксессуары, 188 тысяч — на «развлекательный контент для взрослых», что бы это ни значило, ещё 215 тысяч — на рестораны и продукты питания... И поглядите только: он снял наличными в банкоматах 1,6 миллиона долларов — то есть Хантер миллионы спускал на, цитирую, «наркотики, эксортниц и девушек, роскошные отели и съёмное жильё, шикарные автомобили, одежду и другие вещи», параллельно отказываясь платить не только налоги, но ещё и алименты.

Но в недавно опубликованном подкасте Хантер поведал миру, что он и его отец стали жертвами масштабного заговора правых сил — да, этот заговор снова в моде. По словам Хантера, республиканцы пытаются его убить.

Дата выхода в эфир 08 декабря 2023 года.