Das Erste: без США у Украины нет перспектив — и Европа тут не помощник

На фронте, на Украине сложилось «драматичное положение», — сообщает немецкий Das Erste, и без помощи из США у Украины нет «перспективы на успех». По мнению американца, воюющего за ВСУ, украинцы «не имеют достаточно снарядов», а «превосходство русских ужасает». Европа вряд ли сможет помочь Киеву — ей и самой не хватает оружия, отмечают эксперты.

ДЖЕССИ ВЕЛЬМЕР, ведущая передачи Tagesthemen: Будет ли Польша поставлять Украине новое оружие, ещё предстоит выяснить. Консерваторы, бывшие до этого у власти, объявляли о постепенном прекращении поставок. Украинский президент Зеленский в этих условиях прибыл в США, где он хочет провести кампанию за дальнейшую военную помощь, в которой многие республиканцы ему между тем хотят отказать.

То, насколько остро армия нуждается в оружии для борьбы с Россией, показывает взгляд на фронт, который не меняется уже месяцы. Борьба за возвращение города Бахмут, который сейчас занят русскими, будет иметь перспективы на успех только в том случае, если Запад отправит достаточно военной техники. Об этом Биргит Вирних.

Снова и снова эта украинская бригада на фронте подвергалась обстрелам. Несколько дней назад под Бахмутом из последних сил солдаты начали отступление. С тем, что украинские вооружённые силы находятся в драматичной ситуации, согласны солдаты здесь, в этой больнице в Днепре (рос. Днепропетровск. — ИноТВ), где им оказывают медицинскую помощь. «Участок фронта был адом на земле», — рассказывает этот американский доброволец, у них «не хватало даже боеприпасов».

ДАВИД НЕЛЬСОН, доброволец из Монтаны: Вы всё время слышите над собой дроны, ракетную артиллерию. Русские очень хорошо оснащены, превосходство ужасает. Украинцам нужно просто гораздо больше оружия.



Они опасаются прекращения военной помощи США. Отсутствие ясности само по себе губительно для войск, считает украинский военный эксперт Олег Катков. Боеприпасы уже рационируются.

ОЛЕГ КАТКОВ, шеф-редактор Defence Express: Без дальнейшей помощи США Украина сможет вести оборонительные бои только с чрезвычайно высокими потерями. В таком случае украинцы будут платить своей жизнью.



Большая часть боеприпасов и вооружения пока поступает из США. «Европа не сможет это заменить», — заявляет военный эксперт Густав Грессель.

ГУСТАВ ГРЕССЕЛЬ, военный эксперт Европейского совета по международным отношениям (ECFR): Это экзистенциально опасно. Мы не создали до сих пор никаких резервов, чтобы компенсировать возможные выпадения (поставок. — ИноТВ). С той военной помощью, которую мы оказываем, мы (сами. — ИноТВ) практически находимся на грани минимума для выживания.



Как долго они в итоге смогут выжить без помощи американцев — тревожный вопрос, который беспокоит этих раненых солдат. Непонимание блокады (помощи в конгрессе. — ИноТВ) США показывает 42-летний доброволец из Монтаны.

ДАВИД НЕЛЬСОН, доброволец из Монтаны: Это похоже на Первую мировую войну. Мы должны дать им гораздо больше. Запад должен сейчас сделать всё, чтобы остановить это. Потому что, если бы мы захотели, нам это удалось бы.



И всё же они всё ещё хотят вернуться на фронт, когда поправятся.

ДОБРОВОЛЕЦ ВСУ: Мы готовы продолжать борьбу, даже если ситуация действительно сложная, мы очень измотаны, а сейчас ещё и погода такая. Мы готовы.





И поэтому они надеются, что республиканцы и демократы в США всё же договорятся о дальнейшей военной помощи.

Дата выхода в эфир 11 декабря 2023 года.