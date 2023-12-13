CNN: Украину ждёт суровая зима после провальной попытки Зеленского выпросить деньги у республиканцев

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Французский депутат: вступление Украины в ЕС станет социальным убийством France 24
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Redacted: Зеленский требует от США гарантий безопасности — ВСУ отворачиваются от него Redacted
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Щербакова сомневается, что фигурное катание сможет стать фиджитал-дисциплиной
Олимпийская чемпионка Анна Щербакова считает, что фиджитал спорт интересное направление, но фигурное катание вряд ли станет фиджитал-дисциплиной.
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Песков: Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии
Президент России Владимир Путин проводил подробное совещание в рамках подготовки к прямой линии, интересовался вопросами.
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Глава госинформслужбы Египта: более 14 тысяч иностранцев эвакуированы из Газы
Более 14 тыс. иностранцев и лиц с двойным гражданством эвакуированы из сектора Газа на территорию Египта с начала эскалации конфликта.
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«Динамо» обратилось в ЭСК по поводу назначенного пенальти в матче с «Факелом»
«Динамо» обратилось в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по поводу назначенного пенальти в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Факелом».
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В бундестаге призвали Берлин наложить вето на диалог с Киевом о членстве в ЕС
Власти ФРГ должны наложить вето на переговоры с Украиной по будущему присоединению к Евросоюзу. С таким призывом к Берлину обратилась депутат бундестага Сара Вагенкнехт.
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В Нижнем Новгороде директор кафе ударил посетительницу
Директор кафе в Нижнем Новгороде ударил посетительницу, его задержали.
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APA: Австрия хочет дать юридическую оценку новому пакету санкций против России
Власти Австрии намерены тщательно изучить новый пакет санкций против России перед его утверждением. Такими данными поделилось информагентство APA.
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Миранчук попал в заявку «Аталанты» на матч Лиги Европы с «Ракувом»
Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук попал в заявку команды на матч Лиги Европы с «Ракувом».
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«СТРАНА.ua» сообщает о взрывах в Одессе
В Одессе слышны взрывы, сообщило украинское издание «СТРАНА.ua».
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ЦАХАЛ заявил о проведении «точечного рейда» в школе на юге сектора Газа
Школа в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа стала целью «точечного рейда», который провела Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Такую информацию приводит армейская пресс-служба.
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Laura Dave: отстранённый от основы «Бешикташа» Абубакар может перейти в «Спартак»
Нападающий «Бешикташа» Венсан Абубакар может перейти в «Спартак».
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Пожар произошёл на территории Апраксина двора в Петербурге
Пожар произошёл в здании на территории Апраксина двора в Санкт-Петербурге.
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Украинский депутат предложил штрафовать за унижение по «языковому признаку»
Украинский депутат Александр Юрченко внёс в Верховную раду законопроект, предлагающий административную ответственность за унижение по языковому признаку.
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В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку
В Новом Уренгое стая бездомных собак напала на девочку, следователи начали проверку.
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УЕФА наказал Федерацию футбола Украины за расистское поведение болельщиков
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал сборную Украины за расистское поведение украинских болельщиков на отборочном матче чемпионата Европы 2024 года с командой Италии.
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В Росстате сообщили об ускорении роста цен на яйца до 4,6%
Куриные яйца продолжают дорожать в России. Как отметили в Росстате, с 5 по 11 декабря 2023 года они подорожали на 4,6%.
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Жамнов: Голдобин и Порядин не поехали в сборную России из-за травм
Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов объяснил, почему Павел Порядин и Николай Голдобин не прибыли в расположение сборной «Россия 25» перед Кубком Первого канала.
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Вице-спикер парламента Словакии выступил за нормализацию отношений с Россией
Россия не является врагом для Словакии, Братиславе следует нормализовать отношения с Москвой. С таким заявлением выступил вице-спикер парламента республики Любош Блага.
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МЧС России: КПП «Рафах» пересекли ещё 28 россиян
Контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе сектора Газа с Египтом пересекли ещё 28 граждан России и членов их семей.
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Сотрудники ФНС и пивовары обсудили схему скрытого производства пива
Сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) встретились с представителями пивоваренных компаний, чтобы обсудить налоговые риски и схемы скрытого производства и продажи пива.
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В Костромской области организовали проверку из-за исчезновения двух мальчиков
В Костромской области следствие организовало проверку по факту исчезновения двух мальчиков.
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Поражение Медведева попало в топ-5 огорчений сезона по версии ATP
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала топ-5 огорчений на турнирах Большого шлема 2023 года.
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WP: события в секторе Газа стали очередным провалом политики Байдена
Политика, которую президент США Джо Байден проводит в отношении палестино-израильского конфликта, стала очередным провалом Белого дома по линии внешней политики. Об этом пишет The Washington Post.
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ВСУ обстреляли посёлок Забрама в Брянской области
Украинские военные обстреляли посёлок Забрама Климовского района Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
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Bloomberg: Нидерланды могут сократить военную поддержку Украины
Нидерланды под руководством нового правительства могут сократить военную поддержку Украины.
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Смольский объяснил, как психологически можно перегореть во время стрельбы
Белорусский биатлонист Антон Смольский объяснил, как психологически можно перегореть во время стрельбы.
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AFP: Евросоюз разблокирует для Венгрии €10 млрд
Евросоюз разблокирует €10 млрд для Венгрии, сообщает AFP со ссылкой на источники.
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Смольский: Падин пришёл в сборную Белоруссии в очень нужный момент
Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о работе с Андреем Падиным.
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Минздрав Газы: израильские войска открыли огонь по больнице на севере анклава
Минздрав в секторе Газа заявил, что израильские войска открыли огонь по больнице Камаль Адван на севере анклава.
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Чак Шумер обвинил республиканцев в том, что им каникулы важнее проблем Украины
Лидер демократов в сенате США Чак Шумер упрекнул республиканцев в том, что им важнее уехать домой на праздничные каникулы, чем разрешить вопрос с финансированием поставок оружия Украине и миграционный кризис.
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Карлсена оштрафовали на €10 тысяч за отказ играть с Ниманном
Комиссия по этике и дисциплине Международной шахматной федерации (FIDE) оштрафовала норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена за снятие с Кубка Синкфилда в 2022 году.
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Комитет защиты журналистов не стал комментировать удержание СБУ американца Лиры
Ситуация с удерживаемым СБУ гражданином США Гонсало Лирой не подпадает под компетенцию американского Комитета защиты журналистов. Об этом сообщили в пресс-службе правозащитной организации.
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Россия и Белоруссия унифицируют законодательство в сфере уплаты алиментов
Министры юстиции Российской Федерации и Республики Беларусь Константин Чуйченко и Сергей Хоменко подписали протокол о внесении изменений в Соглашение о порядке взаимного исполнения судебных постановлений по делам о взыскании алиментов.
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ХАМАС осудило санкции США и Великобритании в отношении своих членов
Палестинское движение ХАМАС опубликовало заявление, в котором осудило решение США и Великобритании ввести санкции в отношении его членов. Такой шаг в формировании сочли пособничеством агрессии Израиля.
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Тарпищев заявил, что российские теннисисты провели лучший сезон в истории
Глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил выступление российских теннисистов в 2023 году.
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RT: бойцы Росгвардии ведут огонь из огнемётов «Шмель» в Запорожской области
Опубликованы кадры из Запорожской области, где военнослужащие Росгвардии ведут стрельбу из реактивного пехотного огнемёта «Шмель».
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WP: поражение Украины будет ошеломляющим ударом по престижу и авторитету Запада
Поражение Украины будет означать стратегическую катастрофу для США и их союзников по НАТО, считает колумнист The Washington Post Ли Хокстейдер.
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Роналду вложил $40 млн в разработку компьютерной игры от белорусской студии
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду инвестировал $40 млн в создание футбольного симулятора UFL от белорусской студии разработчиков Strikerz.
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На Алтае сотрудника птицефабрики насмерть засыпало зерном
В Алтайском крае организована проверка по факту гибели рабочего птицефабрики, которого завалило зерном.
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Щербакова не поедет на чемпионат России по фигурному катанию
Российская фигуристка Анна Щербакова заявила, что не сможет поехать на чемпионат России 2023 года.
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Во Владимирской области расследуют дело о смертельном ДТП с участием автобуса
Следователи СК России расследуют уголовное дело, возбуждённое по факту смертельной аварии с участием пассажирского автобуса и грузовика во Владимирской области.
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СК: в Новосибирской области двое подростков вымогали деньги у пенсионерки
В Новосибирской области следователи возбудили уголовное дело о вымогательстве денег у пенсионерки, в котором подозреваются двое подростков.
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Депутаты Новгородской области приняли закон о запрете склонения к абортам
Запрещающий склонять женщин к аборту закон приняли в Новгородской области. Проект был принят депутатами сразу в двух чтениях.
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Биатлонистка Гербулова не считает пиаром жалобу на условия проживания в Уфе
Российская биатлонистка Наталья Гербулова отреагировала на обвинения в пиаре после жалобы на условия проживания в гостинице в Уфе, где пройдёт второй этап Кубка Содружества.
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В Самаре возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе
Следователи возбудили уголовное дело после обрушения потолка в школе в Самаре.
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Бомж под Калининградом назвался киллером и требовал деньги за отказ от контракта
Полиция Гурьевска Калининградской области расследует уголовное дело в отношении неоднократно судимого 65-летнего мужчины без определённого места жительства, который выдал себя за киллера и вымогал у приютившей его пенсионерки деньги за отказ от «контракта».
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Klymenko Time: Зеленский предупредил, что зимой операции ВСУ могут «замедлиться»
Владимир Зеленский предупредил, что зимой все контрнаступательные и оборонительные операции могут «замедлиться».
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Кулемзин: четверо сотрудников «Донбассгаза» в Донецке пострадали из-за атаки ВСУ
Четверо сотрудников предприятия «Донбассгаз» в Кировском районе Донецка получили ранения из-за сброса украинскими военными боеприпаса с БПЛА.
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Минфин: повышение минимальных цен на алкоголь с января 2024 года не планируется
В пресс-службе Минфина России заявили об отсутствии планов по повышению минимальных цен на алкоголь с 1 января 2024 года.
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Никишин назначен капитаном сборной «Россия 25» на Кубке Первого канала
Главный тренер сборной «Россия 25» Роман Ротенберг назвал капитана команды на Кубке Первого канала по хоккею.