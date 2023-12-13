La Vanguardia: Зеленского превратили в пешку в спорах между двумя американскими партиями

Роль спасителя западного мира, которую Зеленский взял на себя год назад, превратилась в нелепицу, пишет La Vanguardia, комментируя его визит в Вашингтон. Украинскому «гостю» было бесполезно умолять республиканцев одобрить выделение помощи Киеву. В результате его сделали пешкой в спорах между двумя американскими партиями, отмечается в статье.

«Это мелодрама», — так охарактеризовала испанская газета La Vanguardia историю с визитами Зеленского в столицу США.



Будучи актёром, Зеленский знает, что успех изменчив, отмечает издание.



«Сегодня ты на вершине, а на следующий день тебя даже не хотят брать в рекламу. А потом тебе приходится стучать во все двери в Европе и США, выпрашивая хотя бы что-нибудь, и даже работать статистом», — пишет La Vanguardia.



Год назад Зеленский прибыл в Вашингтон в своём оливково-зелёном свитере как герой. Обе палаты конгресса США на совместном заседании аплодировали его смелости в противостоянии с Россией.



«Однако эта роль спасителя западного мира стала нелепицей, — подчёркивает издание. — Вчера Зеленскому пришлось выступать в качестве подставного лица для продвижения политических интересов республиканцев. Защита своей страны теперь превратила его в пешку в спорах между двумя американскими партиями».



Майк Джонсон, ультраконсервативный спикер палаты представителей, озвучил то, о чём говорили в коридорах другие законодатели-республиканцы. Ни цента Украине, если Белый дом и демократы сначала не усилят безопасность на границе с Мексикой и не проведут соответствующую иммиграционную реформу с жёсткими ограничениями и массовыми депортациями мигрантов.



«На границе должны произойти преобразования», — подчеркнул Джонсон на встрече с Зеленским, давая ему понять, что более $60 млрд, о которых он просит, зависят от этого требования.



И украинскому «гостю» было бесполезно умолять республиканцев.



«Если мы проиграем, Путин победит, и это будет представлять большую опасность для Соединённых Штатов», — заявил Зеленский, пытаясь достучаться до американских политиков.



Между тем, как напоминает издание, законодатели США вот уже три десятилетия не принимали ни одного важного закона по вопросу иммиграции. Из этого можно понять, что планка для оказания помощи Киеву стоит очень высоко. Можно даже сказать, что эта миссия невыполнима.