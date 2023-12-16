«Будет величайшим рождественским подарком Путину» — New Yorker об отказе конгресса одобрить очередной пакет помощи Украине

Поддержка Украины скатилась со «столько, сколько потребуется» до «столько, сколько сможем», пишет New Yorker. Зеленский прилетел просить ещё $60 млрд в качестве экстренной помощи. В этот раз Байден стоял рядом, но уже не произносил дежурные обещания. По его словам, если законодатели, выступающие против дальнейшей поддержки Киева без решения проблем на границе США, уйдут на каникулы до одобрения нового пакета, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок».

Поддержка Байдена Украины скатилась со «столько, сколько потребуется», до «столько, сколько сможем», пишет New Yorker.

Год назад Зеленского принимали в Вашингтоне, как героя, а Байден обещал помогать Киеву «столько, сколько потребуется». Похожие заявления продолжались вплоть до разрекламированного летнего контрнаступления, подкреплённого военной помощью на миллиарды долларов.

В сентябре, когда и военная операция, и американское финансирование стали выглядеть менее уверенно, Зеленский поспешил в США, чтобы переубедить сомневающихся конгрессменов. Тогда Байден снова подтвердил свою приверженность поддержке Украины.

И, наконец, на этой неделе Зеленский снова прилетел просить ещё $60 млрд в качестве экстренной помощи. В этот раз, по мнению New Yorker, Байден стоял рядом с явно уставшим Зеленским, но уже не произносил дежурные обещания. Вместо этого он сказал: «Мы продолжим поставлять Украине критически важное оружие и технику так долго, как сможем».

По словам Байдена, если законодатели, выступающие против дальнейшей поддержки Киева без решения проблем на границе США, уйдут на каникулы до одобрения нового пакета, они преподнесут Путину «величайший рождественский подарок».

К четвергу законодатели так и не пришли к единому мнению, а, следовательно, Путин, по мнению издания, готов был забрать свой подарок. «Мир наступит, когда мы достигнем наших целей. Победа будет за нами», — заявил российский президент на ежегодной пресс-конференции.

Безусловно, он в курсе происходящего на Капитолийском холме. «Украина сегодня почти ничего не производит — всё поступает с Запада. Но бесплатные материалы когда-нибудь кончатся, и, похоже, это уже происходит», — цитирует New Yorker слова российского лидера.

Многие полагают, что Россия будет продолжать военную операцию по крайней мере до ноября следующего года в надежде на приход к власти Дональда Трампа, который не скрывает своего скептического отношения к нынешней власти в Киеве. Однако, констатирует издание, развязка может произойти гораздо раньше.

Если стратегия Москвы заключалась в том, чтобы дождаться ослабления западной поддержки Украины, то события прошедших недель в Вашингтоне свидетельствуют о том, что она работает. И даже с опережением графика.

Теоретически, двухпартийное большинство в обеих палатах до сих пор поддерживает помощь Украине. Однако даже проукраински настроенные республиканцы заявляют, что не смягчатся, пока Байден не согласится на требования относительно южной границы США. И речь идёт о сенате, который считался наиболее лёгкой палатой для принятия пакета помощи. Более того, недавние опросы показали, что число сторонников Украины существенно снизились в обеих партиях.

А ведь ещё несколько недель назад советники Байдена уверяли, что вопрос обязательно дойдёт до голосования до конца года. Ряд республиканцев назвали такую идею «бредовой». И речь в данном случае идёт не только об Украине.

По мнению New Yorker, ситуация подчёркивает слабость руководства республиканцев и проблемы президента, который вступает в предвыборную кампанию с самыми низкими рейтингами одобрения в истории. Здесь также прослеживается нерешительность некогда великой державы, которая размышляет, стоит ли ей дальше руководить миром.

И сам Байден, и США сегодня не готовы брать на себя долгосрочные обязательства и не уверены в будущем.

В случае победы Трампа на выборах следующего года можно ожидать ещё больше сюрпризов. Издание напоминает, как первые два года его предыдущего срока были посвящены отмене обязательств, взятых его предшественником.

На этот раз Трамп пригрозил не менее решительными действиями, вроде вывода войск из Южной Кореи и выхода из НАТО. А в случае с Украиной нет даже соглашения, которое пришлось бы нарушать.

В нынешних реалиях наивно ожидать, что американские внешнеполитические обязательства продержатся хотя бы один президентский срок, независимо от торжественности обстановки, в которой они давались.

На протяжении всего своего пребывания в Белом доме Байден регулярно выступал с громкими призывами к западным лидерам объединиться против российской и китайской угроз. Однако в условиях, когда Америку раздирают внутренние противоречия, а на Западе нет ни единства, ни решимости, подобная риторика звучит неуместно, уверен New Yorker.

Байдена ждёт «ошеломляющая» перспектива того, что его дело помощи Украине будет отвергнуто конгрессом.